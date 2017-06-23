【真言社】失去的房間

2017-06-23

@亦槐

以前聽父母提到退休計畫時，我還沒意識到會對自己產生什麼影響，直到事情塵埃落定，母親讓我早些收拾房內的東西，才忽然領悟過來，那不甚寬敞的房間裡，卻儲藏了我從小到大所有的生活軌跡，一旦將行李搬空，想到會有個陌生人接續在這個空間裡生活，我竟有種彆扭的抵觸。

父母在鄉下買了房，想過著青山綠水的生活，在都市的這間公寓便決定販售用以補貼購屋貸款。他們說我也長大了，成年之後勢必成為離巢的鳥，只是等待一個契機。我知道自己的確曾有這麼個心思，那是在大學時候，對嶄新的一切躍躍欲試，但搬出去租了一年的屋，終究把行李全搬回家去。

那時候還沒如此不捨，彷彿知道不管我如何橫衝直撞，搭乘捷運、短短的一段路就可回家。家裡有間屬於我的房間，儘管我不在時房內曾經堆了一些雜物，但我早將那些無聊的東西挪走，再度宣示主權。

啊！這果然是我的房間。屬於我的。關上門，身處其中我便保有自私的自由。不過這一切即將轉變，房間會翻新出售，連同我那些幼時亂畫的塗鴉，以及貼著心儀海報的牆壁，都會抹上一層厚厚的油漆，若無其事地假裝它不曾乘載過我數十年的時光。

收拾東西的過程極盡繁複，因為手頭上的工作與腦袋裡的思緒分別在各自運作。這時候我才發現原來決定一件物品的去留那麼不容易，甚至有些難受。搬空的房間，漸漸泛起回音，那之後我再也不敢再回去瞧一眼。只記得在把行李搬到獨居租賃的套房時，一時間遺忘家具的位置，右腳惡狠狠地撞上了櫥櫃。

腳趾傳來的疼痛，讓我眼眶溢出淚水。

這疼痛提醒我再也不能放空，得專心習慣這個新的房間。必須不斷與回憶妥協，覆蓋，重新適應。人們口中的生活，大抵就是如此吧。