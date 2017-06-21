王丹／【洛杉磯傳真】 我的「吃香喝辣」排行榜

2017-06-21

◎王丹

前幾天，因為我的一番「台獨要有流血的準備」的言論，引起社會上一些議論。有趣的是，我這番話分明是說給主張台獨的年輕人聽的，但是有一個叫做「國民黨」的主張統一的小黨派，居然由其發言人出面並發布新聞稿，說我「在台灣吃香喝辣，然後拍屁股走人」。一個號稱百年歷史的老黨，堂堂新聞稿，居然用上「拍屁股」這樣粗鄙的言辭，也是令人欽佩他們的「被討厭的勇氣」。

不過我也要出於做人的厚道，為他們辯護一下，因為雖然我不吃辣的，但是在台灣這幾年，確實吃到了不少很「香」的美食，這個我不能否認。既然是事實，乾脆就來談談我在台灣「吃香喝辣」的感受吧。（順便說一下，在台灣「吃香喝辣」難道不是對台灣擁有美食的讚美嗎？怎麼這種行為在國民黨那裡成了貶義呢？難道在台灣一定要「吃糠咽菜」才是正常的嗎？難怪別人說國民黨喜歡唱衰台灣，倒也不是沒有理由。）

如果我有一個「吃香喝辣」的排行榜，排第一名的，一定是台北「阿才的店」的老闆阿華煮的馬頭魚。馬頭魚當然不是什麼很稀罕的海鮮，但是「阿才的店」的馬頭魚經過挑選，肉厚分量足，且外焦內嫩，香氣十足。我經常在「阿才的店」請學生吃飯，每次都恨不得點兩份，一份給他們吃，一份留給我自己吃。原因無他，太好吃了。

第二名應當就是屏東的萬巒豬腳。從高雄到墾丁的路上，開車一定會經過一家7-11便利商店，有賣萬巒豬腳的。其實不用去專門店買，這家的就很好吃。有一次我跟紀政大姊，何宗勳等一些朋友去阿朗壹，一路上我大談如何減肥，慷慨激昂，豪情萬丈。然後到了那家7-11，買了半斤萬巒豬腳回來，默默地一個人半個小時就吃完了，結果車上的人也不好說什麼，但是看我的眼神都怪怪的，我也不知道為什麼。

第三名是花蓮「孔記小館」的蔥油餅。我是北方人，從小到大沒少吃過蔥油餅，但是一輩子就沒有見過「孔記」這麼特殊的蔥油餅：厚度是一般蔥油餅的一倍以上，油而不膩，外皮酥脆，內有咬勁。一碗濃稠的小米粥，加一盤金黃色的蔥油餅，簡單而享受。我曾經帶我父母吃過，他們在中國走過大江南北，也算是什麼美食都嘗過的，對這家的蔥油餅也是讚不絕口。「孔記」的蔥油餅，堪稱一絕。

第四名是台南孔廟附近，府中街的「保哥黑輪」的炒泡麵。我因為在成功大學工作過一年，所以有幸嘗過號稱「美食之都」的台南的各種美食，但是這家的炒泡麵始終是我的最愛。小白菜，肉絲，黑輪切片，再加一顆蛋，然後就是統一（登楞！）肉燥麵，食材簡單到不行，但是味道美到極致。每次去我最擔心的就是排大隊，因為人太多。有幾次我真的被迫只好坐到店裡供奉的神桌前吃，也是很奇特的本土體驗！

第五名是彰化花壇鄉的「公雞餐廳」的蒜頭雞湯。雞肉鮮嫩，再加上蛤蜊和大量的蒜頭，熬煮入味，香氣撲鼻。其實蒜頭雞湯到處都有，但是這一家的口味最為道地。當初是我助理的父母請我吃這家，當時我喝這個湯就「驚為天湯」，但是還是要顧忌形象，不好意思放開胃口，後來就一直惦記著。最後，我乾脆從工作的嘉義開車去彰化，自己請自己，當然沒顧忌，蒜頭雞湯我一個人就喝了大概七、八碗吧。我助理不敢阻攔，但是眼神也是怪怪的，跟萬巒豬腳造成的效果一樣。

以上，就是我在台灣「吃香喝辣」的犯罪紀錄，請國民黨明察。●