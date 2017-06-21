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柯嘉智／感冒 － 紀念我不認識的詩人任航

2017-06-21

◎柯嘉智 圖◎michun

感冒的時候

適合一邊吃義美布丁

一邊為自己做出

真正的決定

比方說寫一首偉大的

關於失敗的詩

滾燙的

自以為諱莫如深

的語言彷彿新帆繃緊

它們抽搐

它們膨脹到會痛

自我港覺良好

隨時準備起錨

所到之處

皆是盡頭

風在深淵之前屏息

夢囈如墓園中的花朵

悄悄盛放

比方說放手一搏地

或者死掉

假裝很勇敢

反正都已經

懦弱了這麼久

比方說在死掉之前

列好一長串

道歉和致謝

以及示愛的名單

排序是個問題

權重又該怎麼衡量呢

最難的是

大家早就改了名字

（明明有八百萬種死法

拜託不要因為鼻竇炎死掉好嗎

如果非得要淹死在

黃綠色的粘膿分泌物中

至少讓我和川普

一起看完第八十九屆的奧斯卡）

比方說認輸之前

盤點已經千瘡百孔的驕傲

確保牠抬起下巴我的

老天鵝啊依然悍拒協商

確保牠的市場價格

由於供給始終遠高於需求

繼續遭到貶抑

（至於價值

沒有人願意承認

在反覆折舊以致毫無效益殘留之後

已然變成一個

大伙兒早晚複誦的

髒字眼）

比方說

遞出辭呈之前

（參考一下維基百科的範本）

為啟蒙你

的鍛鍊你

的羞辱你

的曲解你

的始終陪伴著

不離不棄的一切

深深頂禮

比方說

繼續苟活並且犯錯

不管時代最好或最壞

竄改的初衷面目模糊

山寨版的願景在遠方閃耀

（畢竟還有義美布丁）

在唾沫乾掉以前

所有離經叛道的詩人

撕下過期的標籤

抽了號碼牌

默默排隊

（以無人察覺的奉獻姿態）

跳樓身亡之後

乖乖地

吞下退燒藥

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    圖◎michun

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標題：柯嘉智／感冒 － 紀念我不認識的詩人任航


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