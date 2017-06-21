柯嘉智／感冒 － 紀念我不認識的詩人任航

◎柯嘉智 圖◎michun
感冒的時候
適合一邊吃義美布丁
一邊為自己做出
真正的決定
．
比方說寫一首偉大的
關於失敗的詩
．
滾燙的
自以為諱莫如深
的語言彷彿新帆繃緊
它們抽搐
它們膨脹到會痛
自我港覺良好
隨時準備起錨
．
所到之處
皆是盡頭
．
風在深淵之前屏息
夢囈如墓園中的花朵
悄悄盛放
．
比方說放手一搏地
愛
或者死掉
．
假裝很勇敢
反正都已經
懦弱了這麼久
．
比方說在死掉之前
列好一長串
道歉和致謝
以及示愛的名單
．
排序是個問題
權重又該怎麼衡量呢
最難的是
大家早就改了名字
．
（明明有八百萬種死法
拜託不要因為鼻竇炎死掉好嗎
如果非得要淹死在
黃綠色的粘膿分泌物中
至少讓我和川普
一起看完第八十九屆的奧斯卡）
．
比方說認輸之前
盤點已經千瘡百孔的驕傲
確保牠抬起下巴我的
老天鵝啊依然悍拒協商
確保牠的市場價格
由於供給始終遠高於需求
繼續遭到貶抑
．
（至於價值
沒有人願意承認
在反覆折舊以致毫無效益殘留之後
已然變成一個
大伙兒早晚複誦的
髒字眼）
．
比方說
遞出辭呈之前
（參考一下維基百科的範本）
．
為啟蒙你
的鍛鍊你
的羞辱你
的曲解你
的始終陪伴著
不離不棄的一切
深深頂禮
．
比方說
繼續苟活並且犯錯
．
不管時代最好或最壞
竄改的初衷面目模糊
山寨版的願景在遠方閃耀
．
（畢竟還有義美布丁）
．
在唾沫乾掉以前
所有離經叛道的詩人
撕下過期的標籤
抽了號碼牌
默默排隊
（以無人察覺的奉獻姿態）
跳樓身亡之後
．
乖乖地
吞下退燒藥