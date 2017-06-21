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〈旅遊的滋味〉悲傷的馬丘比丘

2017-06-21

今天的品嘗者／黃彥瑄

因為欠乏文載，印加文明諸多技術和儀式已經失傳，現存的紀錄大多是透過訪問同時期的其他部族重建而來。做為秘魯，甚或是全南美最著名的遺址馬丘比丘，也不免充滿神祕色彩。馬丘比丘比起居住地，更像是祭儀場所。

印加人在儀式上極度浪漫，即使放在現代也不覺得過時。他們會將石頭雕刻成山的形狀以獻給他們崇敬的峻嶺，面對太陽、月亮與星星，他們分別獻上對應其樣貌的黃金、白銀和水晶。印加人也是少數不起用奴隸來建築的文明，除了擔憂奴隸洩露機密帶來危難外，另一層意義是，他們相信要真心投入才能成就偉大建築，而奴隸是永遠不會全心奉獻的。

在西班牙殖民者入侵之時，馬丘比丘的居民聽聞馬蹄踏過之處幾乎是夷為平地，由於馬匹難以翻越高山，為馬丘比丘爭取了寶貴的時間，居民破壞了前往馬丘比丘的道路，背起重要的祭祀文物逃離此地，不知去向。西班牙征服者從未發現馬丘比丘，而散入林中的人也就更難以追蹤了。一直到20世紀，馬丘比丘才又為人所知。

在南美旅行的路上，到處可見殖民者殘暴摧毀當地文明的痕跡。走在馬丘比丘，不禁感嘆要不是印加人的謹慎，我們今天恐怕就無緣得見這偉大的建築，但抬頭望見西班牙文的告示牌，又無法克制地感到強烈的悲傷。

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  • 清晨時分的馬丘比丘。

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