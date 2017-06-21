《老闆看過來》部屬是票房毒藥，主管怎麼辦？

2017-06-21

文／周海威

H君是剛到公司任職的主管，依照他多年的經驗，他很快就清楚部門下屬們的結構，包含有幾個小團體、過去彼此有什麼過結？對他來說，要把公司事做好，就要先搞定人這件事，但裡面有一位資深的員工D君，卻是公司口耳相傳的「資深票房毒藥」，他歷任三任總經理，年資二十年，始終沒有升遷，再加上有很多次的工作出包紀錄，所以每一個人對他都是敬而遠之，甚至也有其他部門主管提醒H君要小心，結果三個月過後，D君卻是在另一個部門榮升中階主管，跌破許多人的眼鏡，這到底發生了什麼事情？

1.表現不好的員工要嘛你就訓練他，不然你就處理他：

看業績數字可以判定一間企業營運是否正常，看問題員工更可以看出一間企業的管理文化是否成熟，台灣的企業早期其實類似日本的終身雇用制，因此很多企業不會想動資深員工，怕讓員工害怕，但這是一件大錯特錯的概念，一個合格的主管，眼中不應該有資深資淺的分別，一切都以員工的表現為依據，針對表現不佳的員工，通常在經過觀察期後，就是開始要求及訓練，如果真的不行，那就要忍痛做正確的「決定」，哪怕是調任、降職、甚至是請員工走人都是選項，最怕就是把他閒置在那個地方，不給他事做、不給他要求……不但是浪費公司資源，更重要的是公司耽誤他的人生，很多企業主管甚至是老闆都有這個問題。如果公司的資深員工是這樣，就代表公司出了問題，那就更不能期待其他員工會有競爭力了，因為大家都會陷入「比爛」的糾結中，因此一個合格的主管，對於部屬就是要做好盤點，好的給予升遷，壞的給予訓練，真的不行，那就予以處理。

2.員工到底是『毒』還是『藥』，主管必須要分清楚：

但員工是否可用，新進主管不可只是道聽塗說，這裡跟大家分享一個故事：

日本戰國時代著名將領武田信玄，底下有一位家臣叫大藏左衛門，這位老兄是一個著名的膽小鬼，他非常害怕戰鬥，只要一拿刀就會痙攣，如果被強行帶至戰場甚至會昏倒，他一生都沒有參與過戰鬥，僅靠著俸祿過活，這個行為引起其他家臣的不滿，紛紛要求武田信玄要處理這個「武士之恥」。武田信玄思考了一陣子後，把左衛門叫到跟前說：「你不上戰場也行，但需負責守城，而且必須把城中一切訊息一五一十地打聽清楚，然後跟我報告。」由於左衛門是大家眼中的垃圾，所以大多數的人對他沒有太多警戒心，因而左衛門就成為一名稱職的密探，提供許多有用的消息給武田信玄。

這個故事是在提醒我們，身為主管，必須要有識人的能力，不可什麼事情都是聽人家說。回到正題，D君到底是毒？還是藥？H君也是花了一段時間盤點D君的工作才得知，如果他沒有深入理解，D君又會過同樣的生活，繼續當他的票房毒藥……不要忘了，有這種部屬，主管也是責無旁貸。

3.將有限的資源做最有效的運用，才是真功夫：

很多主管及老闆都有這種毛病，那就是都想用「好用的人」，但我必須提醒各位，主管不僅是「職稱」，更深一層意義是「領導者」，他必須什麼人都要會用，很多主管在職場上都是在做「集點數」的工作，只用自己喜歡的人、只用自己習慣的人……最後就是成群結黨，對企業經營來說是一個不好的影響，我常說職場上的貴人不會是你喜歡的人，不好用的部屬，才是主管真正的挑戰，主管是來公司培育下屬的，不是來公司跟員工搶事做的，所以請不要抱怨你的部屬有多差，擅用資源、有效配置，這才是主管的真功夫。

4.肯培育下屬的主管，才是一個真正的領導者：

H君在盤點完D君的工作後，也實際跟D君一起執行過幾個專案，他發現D君個性較為沉默不會表達，以現行部門的屬性根本不適合他，所以他跟別的部門主管商量，先請他們撥一個專案給D君執行，結果專案執行得不錯，這才確定其實他是適合那一類的工作，因此H君花了半年的時間，讓D君都在執行該部門的大大小小專案，有了不錯的結果後，再與該部門的主管達成協議，讓D君轉調過去，有了前半年的表現做基礎，D君一下子就升任中階主管，連總經理都好奇詢問，才知道原來D君不是不好，而是被放錯位置，H君也因為此事學習到領導者寶貴的一課。

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