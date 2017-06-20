跟常玉說掰掰 衣淑凡終結20年常玉全系列作品出版計畫

2017-06-20

〔記者楊明怡／台北報導〕1993年，常玉的畫作首次現身國際藝術拍賣市場，就在台灣蘇富比，時任蘇富比台灣區董事長的衣淑凡說，那時的一幅〈五裸女〉以400萬台幣落槌成交，18年後，輾轉流通到香港羅芙奧拍賣會，竟以超過台幣4.8億拍出，刷新了華人油畫最高成交紀錄且保持至今。

衣淑凡說，她第一次看到常玉作品是在1984年，國立歷史博物館展出常玉的作品，其傳統文人畫的簡約、留白結合西畫現代主義的風格深深打動了她，2001年，她跟畫廊合作出版《常玉油畫全集》，2004年，她接手立青文教基金會，陸續投入資源出版《常玉油畫全集》第2冊（含雕塑）、《常玉素描與水彩全集》，今年5月出版的《常玉版畫全集》是該系列最後一本，歷時20年後，「我也要跟常玉做一個告別」。

《常玉版畫全集》收錄 42 幅常玉版畫，其中許多是未曾面世的作品，衣淑凡認為，要了解藝術家的作品，先要深入理解他的生平，為了出版常玉完整的作品圖錄，她曾訪問常玉前妻、第一位發現常玉過世的餐廳老闆和常玉生前的摯友羅勃‧法蘭克（Robert Frank），並將相關珍貴文獻公布於基金會建置的免費常玉資料庫中，喜歡常玉作品的人都可上網瀏覽：http://www.artofsanyu.org/。