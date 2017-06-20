〈廢核救家園〉日核電研發機構 發生史上最嚴重內曝

2017-06-20

文／劉黎兒

Q：我看新聞報導，日本發生世界最嚴重的體內被曝核汙染事故，這是怎麼回事？

A：是的，這是日本位於茨城縣大洗町的「原子力機構（日本原子力研究開發機構）」的「大洗研究開發中心」在檢查核燃料儲存容器時，因為膠袋爆破，噴出大量鈽，在場作業員有5名，其中4人肺部吸進大量的鈽239，有位50幾歲男性肺部測出吸進多達2.2萬貝克，體內被曝總量達36萬貝克，是日本史上最慘的一次體內被曝。

根據ICRP（國際輻射防護委員會）認定，只要被曝6、7西弗必死，因此這位作業員即使全力搶救，也很可能在幾年內死亡，但日本主管核電的日本原子力規制委員會居然表示「這並非生命攸關，雖也不輕微！」亦即無致命之虞，對於核電幫而言，如果不是當場死在眼前的都不算！5、6年之後，或甚至一兩年內這位作業員可能悄悄地死去，訊息都會被掩蓋；1999年同樣在茨城縣的東海村JCO臨界事故中被曝嚴重，而在83天後死去的大內以及翌年死去的篠原，現在許多相關的資訊都遭刪除掩蓋了。

這件史上最嚴重的體內被曝事件，也讓世間更認清核電幫的本質，以及核電、核廢等完全不是高科技的世界，非常原始野蠻，不僅日本，世界各國尤其台灣更要記取教訓：

1.原子力機構是日本國立的核電研發機構，核廢及高速衍生爐等技術都是此機構主要進行研發；去年決定廢爐的高速衍生爐「文殊」也是原子力機構所負責的。

許多核電設施的管理都非常散漫，台電難道不是嗎？早就沒資格運轉核電，但是身為台電包商的原能會卻一直都在包庇台電不當管理以及違法作為，這種官員本身是犯罪的。

2.核電或核廢處理根本沒科技可言，JCO臨界事件發生時，世間都很驚訝，為什麼處理如此危險高濃度的鈾，居然是用普通桶子倒來倒去地攪拌，非常「手工」，這次也是非常「手工」，而且還是如此劇毒的輻射物質，居然從1991年以後，26年來一度也沒檢查過，每年都只是看一下外層金屬容器外觀沒問題就算了，裡面已經毀損，檢查時也不是在密閉狀態下檢查，而且是用手去打開確認，簡直是把百萬年才會無毒化的鈽當麵粉般對待。

3.這次發生如此重大事故後，當地居民都是看電視才知道的，東海村在1999年發生JCO事故時，曾有6百多位居民遭到被曝，當時村長村上達也在大洗事故後表示，「只要這些搞核電的人自認是在從事國策推進的事，這種封閉的體質還會持續下去吧！」

這次事件，室內到處散落大量鈽鈾鋂的粉末，必然也有些散放出來的，但原子力機構只是一直說「沒有輻射外洩」，也沒通知居民。

4.這次事故，初時只公布作業員的鼻腔有40貝克，翌日才公布2.2萬貝克，第3天才公布36萬貝克，其後又開始設法淡化，不斷操作資訊。如此重大事故，卻以病患個人隱私理由，一切都不公布。

5.這是人類空前未有的大事故，日本醫學各界都認為無法確知如何對應，致癌概率必然會升高，人在輻射前是很無力無奈的；鈽的α射線會破壞周圍細胞，對人體危害比其他射線都大，而且要百萬年才會無毒化，專家如立命館大學名譽教授安齋育郎指出，α射線破壞力非常大，粉末大小或所在位置等，危害程度有差異。