〈下班做什麼〉以靜制動──下班後的內家拳

2017-06-20

文．攝影／黃墨墨

談到中國功夫，總是有著一層神祕的面紗，訴求天人合一、以靜制動的內家拳，更是令人生起眾多玄妙的想像。本次訪問兩位分別練詠春、太極的上班族，看他們如何透過「內家拳」釋放平日壓力、紓解職業倦怠。

推薦人一：張麟：「像我這樣毛躁的人，第一次磨練是進入神經外科，第二次磨練就是練詠春。」

面對生死，讓自己歸零

我在醫院主要負責照顧加護病房，常常需要判斷病患要「搶救」還是「安寧」。畢竟我們受到的傳統訓練是不能放棄啊，病患在你手上過世就是失敗，因此說「拚拚看」總是比說「不行了」簡單。

在這樣的工作中，練拳，讓我學會在紛亂時回到自己的身體，傾聽每一寸肌肉的伸展、每一厘重心的移轉，漸漸地就會靜下來。有時壓力大或太累，我會抽個五分鐘站一下樁，注意力回到自己的身體，可以幫助我更有能力面對接下來的挑戰。

醫師練拳，實現武俠夢

我從小看港劇、武俠片，尤其著迷古龍，那時就一心想學武，一直到2014年，才遇到現在的老師。第一次見面，就覺得他分析拳理言之有物，開始真正的習武之路。

一開始練詠春時，常被老師念說動太快，不肯讓人家動作成形再「吃老勁」。這兩年才慢下來，終於有點懂「鬆」是怎麼一回事，每次逮到自己又用了拙力，除了懊惱也會感到有點高興。今年，老師開始教太極，練幾個月後，更能體會「鬆」不是什麼都不做，反而是要靠時時自我檢查跟提醒，一點一點破除積習才能達到的！

推薦人二：魏雋展：「學太極，才知道什麼是放鬆。」

初練拳，懂放鬆

身為劇團的藝術總監，最大的壓力其實還是來自創作。今年展演二至三部舊作，加上一至二部新作品，要編也要導，壓力很大，接觸太極拳最大的幫助，就是讓我終於知道什麼是放鬆。

我從高中開始跑劇團當演員，喜歡動，做很多肢體訓練，也常受傷。二十幾歲時腰開始不舒服，在朋友的介紹下，抱著復健的心態去學太極拳。有天老師叫我打一拳給他看，我咻地一拳打完，老師說：「看起來很有力，打慢試試看。」說完便用手來擋，我的拳頭一動也動不了。接著他反過來出慢拳讓我擋，他的拳竟像推土機一樣排山倒海，我完全撐不住，覺得很震撼，初次理解內家拳的厲害。

再學拳，學流動

2015年，我遇上現在的老師，讓我又看見更深一層的境界。第一次碰面，他就認真講解拳理，一邊跟我碰手示範，我才恍然大悟，原來學太極拳不是把身體練好發勁打人，而是在交手時讓自己進到優勢區域進行擊打，是極度高明的技擊技巧。

二十歲練拳，讓我學放鬆，發現自己身體的奧妙，現在三十幾歲練拳，理解跟人接觸的原理更是深奧。這些拳理跟劇場中很多原理都相同，好像不同領域走到最高境界，那個「道」都相通，也讓我對表演有更深的體會！

豆知識：什麼是內家拳？

中國拳法通常分為訓練主動攻擊為主的「外家拳」以及以靜制動的「內家拳」，內家拳又以太極拳、八卦掌、形意拳、詠春拳最為知名。

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