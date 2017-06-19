王孟超2個小變動 木蘭變身挑戰百年劇院

2017-06-19

〔記者楊明怡／莫斯科報導〕朱宗慶打擊樂團遠征莫斯科「契訶夫國際劇場藝術節」，在莫索維特劇院（Mossovet Theatre）演出擊樂劇場《木蘭》。1923年創建的莫索維特劇院是莫斯科最具歷史的劇場之一，幾乎沒有側舞台，翼幕效果也不大，成為對23名表演者和超過百樣樂器進出的一大挑戰。舞台設計王孟超說，「該有的都有，只是老一點、小一點」，但劇場工作人員十分專業，效率又高，證明「人對了，就能解決一切的問題。」

《木蘭》於莫斯科13日晚間首演，為完美呈現劇場效果，導演李小平、舞台設計王孟超和技術人員11日就進場裝台，為了調整走位、燈光，演出前一天完整排練約3次，時間超過8小時，儘管如此，受限劇場條件，王孟超坦承在莫斯科演出的《木蘭》有2個小變動，一是原本從天而降、會上下移動的巨竹只能停在定點，數量也變少；二是他用來勾勒大漠山岳線條的透明壓克力板，原本背投多媒體影像時，會反映光影，呈現豐富、多層次的變化，這次直接投影，「就少了一點點的厚度」。

王孟超設計的《水月》、《流浪者之歌》也來過莫索維特劇院演出，「以前是作品來，人沒有來」，王孟超說，這是他第一次進到莫索維特劇院，他和燈光設計車克謙的工作，就是讓一切「盡可能達到原來的想像」。