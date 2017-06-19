〈異同OPEN講〉同婚是法律保障 非道德審判

2017-06-19

文／蔣明白

即使大法官已經做出了「未保障同性婚姻，違憲」的結論，但反同婚團體還在持續抗爭；只是，不管是要向監察院陳情，還是要罷免立委或推動公投，至少都還算是民主程序的一環，但如果是假借宗教或道德的名義來進行抹黑，就會讓同志覺得極為不齒。

像是「護家盟」的秘書長張先生，就曾在電視節目中大言不慚地表示：根據統計，每一個同志平均有將近53個性伴侶，所以他們根本就是一個追求多P、縱慾的族群，怎麼可能遵守一夫一妻的婚姻制度呢？

在打臉張秘書長的胡亂抹黑前，我們先來看看這次大法官釋憲文第15條的部分內容：「在我國，同性性傾向者過去因未能見容於社會傳統及習俗，致長期受禁錮於暗櫃內，受有各種事實上或法律上之排斥或歧視……」

事實上，即使是已經到了大數據被充分運用的時代，卻還沒有一個國家做過「全國同性戀者總人口」的正確統計數字；而做不到的原因就在於，大多數的同性戀者因為「受有各種排斥或歧視」，所以他們根本就不敢承認自己是同志，又怎麼會傻乎乎地去參加性伴侶調查呢？

因此，我們真的很期待張秘書長能夠拿出他所謂的「統計數據」文本，因為這樣我們才能知道，到底是哪一個神通廣大的機構，能夠找到「真正的同志」進行調查？而他們又一共是做了幾百、幾千還是幾萬的抽樣樣本呢？

而更關鍵的是，同婚釋憲是保障同志婚姻的合法性，而不是做道德層面的批判；甚至，面對常發性的外遇、偷拍、騷擾、襲胸和性侵事件，也確實輪不到異性戀來對同志提出質疑。

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）