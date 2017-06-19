〈親子會客室〉對不起，就沒事了？

2017-06-19

文／周素珍

「跟他說對不起！」我厲聲地責備犯錯的孩子，然後要求他跟對方道歉，之後，就應該皆大歡喜，過著幸福快樂的日子？

一直以來，我都是如此解決孩子間的紛爭，也覺得「先了解事件，找出元凶；然後，說對不起；最後，問題解決」是專業的問題解決模式。這個SOP直到今年校慶會被推翻。

一個外校的學生欺負班上孩子，身為導師當然要伸張正義。先了解事件：剛詢問始末，就強烈感受這學生非善類；進入流程二的責問：還沒使出道德勸說，這學生直接桀傲搶白：「要不然，對不起嘛！」這算哪門子道歉？我當場怒火攻心。「都說對不起了，要不然妳想怎樣？」都說對不起了，按照以往模式，我好像「不應」怎樣，再怎樣就太沒風度了，但我卻氣得說不出話來。

這讓我想起引起社會輿論撻伐的「小燈泡事件」。嫌犯釋出善意向小燈泡的媽媽道歉、表明悔意，希望（自以為就可以）獲取小燈泡父母及社會諒解（減輕刑責），但目睹自己心頭一塊肉被殺害，天倫夢碎的傷痛，難道是一句對不起可以弭平的？這擺明是要求好人犧牲權益給壞人機會，拿著人道招牌卻變相鼓勵犯罪，而大家卻習以為常，亂象如何不頻出？

電視節目中，壞人對好人極盡所能地蹂躪，最終儘管得到報應，但常是一句「對不起」就能獲取諒解，最後和好人一樣過著幸福快樂的日子。無怪之前有一個學生立志當壞人：「壞了99集，最後一集痛苦10分鐘，只要聲淚俱下道歉，還不是過跟好人一樣的生活。」如果真實生活也這麼處理，誰要當好人？

「對不起」應構築在道德良知上，若孩子沒有真的悔悟，沒有真的意識到自己訛誤的行為所帶來的損失，「對不起」只是一個卸責及免於被責罰的手段。

〈家長看過來〉與其以德報怨 更應以直報怨

「對不起」使用最浮濫的場域應在校園中，最有利的證據就是霸凌事件，所以被霸凌者恆被霸凌，事情將一再循環重演，如果孩子在學校學的就是這種行為模式，難保不會原封不動帶到職場及日常生活中。

那要以暴制暴嗎？當然這不是好的方式，但與其要求「以德報怨」，我想「以直報怨」才是我們應給孩子的正確處理方式，該如何做呢？以本身的經驗提供父母參考。

1.先和孩子釐清哪裡做錯了。孩子有口無心的道歉，很多時候只是懼於權威，而沒有正視或理解自己錯誤的行為。循序漸進、切入核心地引導，讓孩子能夠自省，除了導正偏差行為，也能讓孩子減少再度發生偏差行為的機會。

2.讓孩子知道他須為他做錯的事以「行動」做彌補。口頭道歉完，最重要的是行為內化，這時，適當的讓孩子付出代價是必要的。例如：欺負同學，就讓他擔任同學的守護天使等，具體可行的方式。

3.溝通有效彌補方式並承諾不再犯錯。如何彌補呢？有時父母師長可依照孩子情況或情節輕重做判斷、決定，但要立竿見影，還是要孩子心悅誠服地接受懲處，這時，和孩子溝通擬定條約及向有經驗者諮詢，就是可考慮的方式。

沒有一套標準的「作業流程」適用於每個事件，但你及孩子用較明確的態度處理錯誤及修正、澄清觀念才是解題良方。孩子在事件處理中，該學習的除了導正問題行為，問題處理的能力及降低再犯的機會，才是孩子最大的習得。（作者為國小教師）