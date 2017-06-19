維納斯的呢喃（6／19～6／25）

2017-06-19

文／占星師 娜塔

桃花星運行於土象金牛座，又遇諸吉星來會合，因此土象朋友（金牛、處女、山羊）可謂進入勢如破竹、魅力四射的一週，無論職場或情場，只要有想法，就能有收穫；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）沾光土象，能有六合效應，人際桃花都能順向發展，只巨蟹座要注意嫉妒破壞力量；火象星座（牡羊、獅子、射手）聚焦於經營金錢收益和居家生活，對於人際情緣顯得低調；風象人（水瓶、雙子、天秤）的工作慾望被挑起，加碼工作的布局與企劃，人際社交反而是其次了。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★

單身牡羊意外工作機會增加，惟和家人關係的爭執不合易影響工作心情，忌立馬判斷的心，給出時間和耐心是關鍵；有伴牡羊和伴侶、家人，最好能安排不同的外出活動以舒展身心，若沒事在家容易各自為政，或爭功諉過。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★★★

單身金牛情場與職場桃花大發威，盡情工作、開拓業務市場，展現無比的影響力，下班後唱歌聚會也能盡情歡樂無限；有伴金牛和伴侶關係歷久彌新，在物質面相互幫助對方獲得成就，精神面也能相互安慰打氣。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★

單身雙子先前可能較多不順，如今職場逆勢迴轉，業績轉好，需注意的是外在仍有競爭者在暗地破壞，宜預留對策；有伴雙子的情緒隱藏多時，極可能因家務而與伴侶產生爭執不快，累積情緒的你平常就該要釋放情緒。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★★

單身巨蟹能適時照顧朋友感受，團體中特別亮眼，社群桃花暢旺，惟進入更深的親密關係時，容易產生主導權的競爭；有伴巨蟹和伴侶家中好事多且忙，但這種時候最容易因為工作分派或決定權而產生口角爭執，宜考慮相互讓步。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★

單身獅子外在舞台有好口碑，因為你優秀的管理締造攀升的業績，惟小人暗地破壞的力量仍帶來隱藏的挫折；有伴獅子可能工作過勞，腸胃與情緒都需要調養，伴侶能與你分享生命的樂趣，惟你仍需拿出智慧面對職場。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★★★

單身處女外出就有桃花，職場的探索也循序漸進，困擾的是要去猜某些對象的曖昧，想要分析的頭腦會帶來緊張；有伴處女座和伴侶能夠透過藝術或美的活動產生共感，即使是美食聚會的場所，都能感受環境整體呈現的美。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★

單身天秤有暗桃花或不明愛慕者，可能收到禮物，職場原先停頓的進度開始循序前進，你更有自信推廣業務；有伴天秤和伴侶雖然各有空間，但是在家事配合上，你們能拋開個人立場，密切合作。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★★★

單身天蠍桃花蓬勃，浪漫或肉慾導向的對象都到齊了，內在視野清晰的你能夠辨識出適合的對象，你並不想玩玩而已；有伴天蠍和伴侶都喜歡用實際方式犒賞自己，例如購買可保值的奢侈品或是一趟頂級之旅。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★

單身射手職場有桃花，與同事相處愉快，廠商贊助明確，你把創意聚焦在創造金錢上面，業績上揚、心情愉快；有伴射手和伴侶都為居家設備著想，在運用金錢卻有爭議，以整修房屋為例，你主張強化軟體，對方卻偏向硬體。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★★★

單身山羊心花朵朵開，職場創意能執行，私下也能敞開心接受邀約與娛樂，美中不足的是可能有嫉妒假想的情敵；有伴山羊和伴侶兩人同樣都以家庭為重，本週生活與聚會安排密集，惟要注意情緒若緊繃，容易升起責怪心態。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★

單身水瓶職場活動多，遇不同狀況能提出巧思化解，家中可能有訪客聚會，能夠成為集結朋友或社群活動的中心；有伴水瓶職場忙碌，沒有時間好好用餐，伴侶是最佳後援，可能為你準備點心便當，或是營養保健品。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★★

單身雙魚有戀愛的感覺，尤其在各種學習課堂，容易遇見有影響力的對象，此人醋勁也大，對你的朋友圈很有意見；有伴雙魚和伴侶同時醞釀回歸創造力與孩童般天真的活力，這種活力需要先求創造，不問結果，並相互打氣。

（以上星座除了太陽星座，套用於上升星座和金星，也有類似運勢發生。）