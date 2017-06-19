〈祝你幸福〉舊情人的婚禮

2017-06-19

文／楊子

近來，在臉書看到朋友結婚的訊息，雖然他因人數問題沒邀請我，但我很為他高興。臉書上盡是新人幸福洋溢的結婚照片，當中有一張最引我注意，是他與舊情人合照的照片，對於這樣的舉動，我深深對這兩人感到佩服。一個是能放下過去，邀請舊情人前來參加他的終身大事；一個是能不計前嫌，然後誠心地到場祝福舊情人。

他們從相識到分手，我都看在眼裡，也是推手，當初兩人本來就相互喜歡，只差臨門一腳，而我們這些好友就一直在旁邊敲鑼打鼓撮合他們，最終班上多了一對班對。因為男的老實，女的可愛，都受到我們班的歡迎，所以這一對自然被寄予厚望，萬萬沒想到後來他們竟然分手了，原因是想要再給彼此時間成熟，等到那一天到來，如果兩個人還單身，再來考慮要不要復合。

說不難過是騙人的，兩個相互喜歡的人，如今分開，兩個人都對我們這些朋友大吐苦水，而我們的回答都是：「這麼痛苦乾脆就不要分手啊！」沒想到他們固執得很，不想改變協議後的分手決定，於是，一年又一年過去，雙雙進入了大學、出了社會，男方交了新的女友，而女方還是單身一人，還是沒忘記當初說好的目標。

就我所知，直到我聽到男方的喜訊前，其實女方還是很喜歡當初的那個人，所以我對於她能參加男方的婚禮，覺得很有勇氣，換作是我，可能會當作不知道這件事。

後來，我悄悄問她心裡的感受，她說，這樣也好，她才能把一切放下，重新開始，也真的很祝福前男友，恭喜他娶得美嬌娘，人也變得成熟了，剩下的回憶，就留在過去吧！