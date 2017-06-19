〈幸福補習班〉談戀愛 不是偵探辦案

2017-06-19

文／亞美將

沒有交往對象的時候，一直哀嚎著這世界上都沒半個好男人，然而當妳遇到一個感覺還不錯的交往對象時，卻開始像偵探一樣，反覆搜尋他身邊出現的男男女女，一心只想找出他背叛妳的可能。

監看對方社交圈 稍有隱瞞就覺有鬼

剛開始談戀愛的女生常常有一種毛病，總喜歡悄悄地觀察對方的社交圈，再偷偷地追蹤他的臉書及其他社群網站資訊，看誰按讚、留言給他，然後再點進去窺看那些點讚、留言的人，若是被妳發現某天他和某位女性友人出去，女性友人打卡卻沒顯示在他版上時，妳內心會莫名火冒三丈，胡思亂想著：「這一天他有傳訊息給我，雖然有說要跟朋友出去，可是為甚麼沒說是女性友人？而且他們兩人一起出去的照片也沒顯示在他的臉書版上，是想隱瞞我甚麼嗎？」妳開始懷疑他背著妳跟其他女生朋友來往，甚至懷疑他是不是也跟其他人出去卻沒有顯示出來，覺得他偷偷摸摸的背後一定有鬼。

翻找網路互動訊息 默默搜查蛛絲馬跡

有個朋友曾說過，在臉書上來往互相按讚的人，在現實生活中不一定有來往，然而在動態或照片下留言互動的人，一定在現實生活中有來往。尤其是前女友或前男友這一塊，通常也能看得出來這個人跟舊情人的聯絡程度，因為很多人分手後還是會留著對方的社群網站。

雖然這理論聽來沒有甚麼依據，但只要認真地去翻找一下網路上的互動，還真的可以抓出一些蛛絲馬跡，然而那些證據只是看妳要不要放大檢視罷了。就像有一次朋友的男友還留著前女友的聯絡方式，前女友會去看他的社群網站上的動態照片，然後三不五時傳訊息給他，好比說男友拍了一張下雨天的街景照，前女友就會私下傳訊息給他，提醒他記得多加一件衣服保暖。

我問朋友：「妳生氣嗎？關於前女友傳訊息給他的事情。」朋友回：「當然會介意啊，這代表前女友還沒忘記男友，雖然是男友主動跟我說這件事，在當下我很想叫男友把她的LINE封鎖，可是我又不想管他太多，我覺得這種事情男生自己要主動去劃清界線比較好。」

戀愛是種占有慾 不准別人來分享

偵探如妳，就算讓妳找到了一絲關於背叛的蛛絲馬跡，那代表甚麼呢？他想引起妳的醋意嗎？還有，當妳知道他和前女友保持聯絡，妳想去攤牌說清楚，好讓他向妳證明他的真心，還是妳只是想證明自己判斷「天下男人一般賤」是對的，接著用盡全力地罵對方花心鬼。

戀愛是一種占有慾，妳只准對方全心全意對妳，不准別人來分享，因為占有慾而不想與他人分享，所以多了一份不安全感，不知不覺中妳變得很神經質，無時無刻都想要抓住對方的小辮子，因為妳根本不相信他說的「我愛妳」，妳深信天底下的男人都是花心的生物，所以只要一有機會妳就想試探他、測驗他。

控制慾太強的人活得真的很辛苦，內心裡老是擔心著情人對自己不忠，想要控管他的生活作息，連他跟誰閒聊妳都要知道，最好這個人妳也見過，就算沒見過也要聽他講過，反正最後非得要他跟妳一模一樣的作息跟習慣，妳才有安全感。

我知道有那種會故意做些事情來刺激現任情人的人，特別喜歡跟舊情人連絡，為的就是想讓現任情人吃醋，因為現任情人吃醋就代表內心在乎自己，所以若妳遇到這樣的白目情人的話，千萬別繼續裝大器，因為若妳一直假裝不在乎他跟舊情人連絡，哪天他真的愈做愈過火，等妳想在乎時，他們早就舊情復燃了。

愛情規則先說明白 學會信任與放手

一個沒有安全感的人，無時無刻都需要被交代行蹤；一個想要玩愛情遊戲的人，就算妳掌控他所有行蹤，他還是會想辦法去搞些甚麼事情出來。愛情裡假如沒有了「信任」跟「自制」的話，感情很難維繫長久。

在愛情裡，總有些規矩需要說清楚講明白，妳能接受的不一定對方就能接受，好比說有些男女之間的界線趁早劃清比較好，免得處在前任與現任之間糾纏不清，到最後痛苦的一定是三個人。自己對愛情的安全感不能只靠對方給，自己也要學會信任與放手，讓彼此都有自由交友的空間，成熟的感情亦是如此，根本不需要把自己變成偵探來辦案。