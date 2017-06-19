〈圖像心職場〉今年的目標達到幾成？

2017-06-19

文／汪士瑋（諮商心理師、企業講師）圖／英格來

天氣愈來愈熱，轉眼就已經來到六月了，一年又過一半啦！截至目前為止，今年你的目標、計畫，實際上完成了多少呢？

測驗開始：

下圖是一個龍舟比賽的場景。請依照直覺，在一到六號人物中，選出一位能夠代表自己的角色，這個角色可能會呈現出，你在執行目標時容易出現的狀況，並可參考文章中的建議，看看可以如何調整，讓目標能夠推進得更順利唷！

圖1：太棒了！你對於進度的掌握胸有成竹，不但提早就位，還做好了相關準備。現在就等時機成熟，看來目標的完成對你一點都不是問題呢！

轉念思維：掌握進度、十足專注是你的優勢。在準備衝刺的階段，除了試著保持精神的專注，也同時試著讓身體適度放鬆，不需時時緊繃，才不會讓自己太累唷！

圖2：衝衝衝！你不但時時將目標放在心裡，也能夠掌握執行的節奏，並運用別人能理解的方式，鼓舞大家一起前進。對你來說，在每個當下付出努力，目標就會逐步達成。

轉念思維：掌握進度、鼓舞士氣、協調作業，這些都是需要高度專注的付出。記得在鼓舞別人之前，要先鼓舞自己、照顧自己，才不會讓自己淹沒在完成目標的責任感裡唷！

圖3：努力跟上！雖然已經快沒力氣了，但只要鼓聲還在，隊友還在，一定要努力配合上大家的節奏，不能成為團隊裡的豬隊友呀！

轉念思維：雖然還沒直接看到目標，但只要隊友還在努力，你就會跟大家一起繼續向前衝。團隊精神、堅持到底是你的強項，錨定自己的目標繼續努力，自己當自己的神隊友！

圖4：加油！加油！你樂於參與他人的目標，並願意鼓勵與協助他人，只是要小心自己的安全呀，有時過於投入反而會造成忽略自己目標的危險唷！

轉念思維：熱情、有衝勁是你的優點，但也可能會讓你的注意力過於分散，反而忽略了自己的目標。可以定期盤點一下自己的目標進度，才不會顧此失彼唷！

圖5：哎唷，我不是故意的啦！雖然眼看就要達成目標，但一閃神怎麼就亂了套？心很急呀，要怎麼樣才能趕快把自己救回來？我不是故意的啦！

轉念思維：愈接近目標的時候，心愈要安靜，才不會讓自己慌了手腳。偶爾出錯是沒關係的，只要記取教訓，學習調整執行的方式，下次面對目標會更有準備唷！

圖6：喂！是安怎啦～你卯足全力在衝刺目標，卻被別人的錯誤干擾，明明不是自己的錯，還被別人「衝康」，真的很讓人發怒呀！

轉念思維：偶爾目標在執行中會遇到重大的失誤，這時只會發怒是於事無補的。記得第一時間要讓自己穩定下來，也要避免說出一些傷人的話。等事後冷靜下來，再找個時間，一起省視一下錯誤發生的原因，也是另一種目標的達成唷！

（你有遇到職場狀況想要提問嗎？歡迎寫信給士瑋老師，老師會挑選大家共同的議題，用圖像回覆你：service@4aspace.com）

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