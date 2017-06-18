〈看門道評味道〉榴槤味兒 愛恨兩極

2017-06-18

文／梁瓊白

台灣雖然不產榴槤，但是到了產季，市面立刻會出現新上市的新鮮榴槤，幾乎跟產地零時差，只要有它在，便可以從空氣中飄散的味道找到它的位置。

榴槤是來自東南亞的熱帶水果，多年前旅遊馬來西亞時，第一次看到這種水果，光聞味道都受不了。記得多年前曾經聽一位在飯店工作的行政人員說，有一次有房客在房間內吃榴槤，氣味經由中央空調系統散出後，立刻有其他房客反應有可怕的不明味道，要求飯店立刻處理，當時一般人對榴槤還不熟悉，飯店的工作人員還一度懷疑是屍臭味，最後在一包用報紙包著的垃圾中，找到散發味道的榴槤殼，才解開謎團，可見其強烈味道有多震撼。

後來去新加坡時，受當地友人引導，嘗了她推薦的某個品種，覺得聞著雖然味道很重，吃進嘴裡其實沒那麼可怕，慢慢就放下戒心開始接受了。由於榴槤不准帶上飛機，所以從產地只能帶些加工品，例如榴槤乾、榴槤糖、榴槤糕之類的伴手禮，只是吃起來有榴槤的氣味而已，不如新鮮榴槤的口感。

現在很多人對榴槤的接受度已經提高很多，台北甚至出現一家完全以榴槤為主要材料的餐廳，從小菜、主菜、湯品、點心到飲料都是用榴槤做的。我跟朋友去吃過，原以為一定是滿屋子榴槤味，其實沒有，包括端上來的食物無論是聞還是吃，榴槤的味道都淡淡的，不知道是用的品種不同還是添加的份量少，真要吃榴槤，靠這些菜肴、點心解不了饞。

市售的榴槤有兩種，一種是現挑現開的，一種是已經剝好用塑膠袋包再用塑膠盒裝的，我沒在產地買過，無從比較，但是在本地卻不是便宜的水果，無論整個秤還是按盤算，價格都在399到599元之間，有的還更貴，一顆榴槤剝開有5瓣果肉，價格的差異除了產地、品種，還有個頭，大的貴些，小的便宜些。

榴槤吃多了會上火，所以如果不是多人分著吃，剩下的只能放冰箱冷藏或冷凍，冰涼了更好吃，只是如此一來，打開冰箱全是榴槤味，要先有心理準備才行。