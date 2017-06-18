〈徵文大拼盤〉當佛陀遇上耶穌

2017-06-18

別以為宗教信仰是個人自由，結了婚，事情就沒那麼單純，多點溝通、多點包容，日子才能走得更長久……

〈心疼女兒〉環保拜拜 達到共識

文／原野花朵（嘉義市）

搬入新家後，外子聽從婆婆建議，在每月農曆初二、十六日準備供品拜拜。當時，我不認同也不理解，除了我沒有特定的信仰，更因為兩個人都要離家上班。

我向外子表明不插手拜拜事宜，因此，每個月兩次的拜拜，都是他利用午休時間趕回家。一年以後，他調職別縣市，轉而要求我接手，但我不願意，於是，建議他只要祭拜春節、清明、端午、中秋節4個節日，想不到他欣喜接受，卻也是我噩夢的開始。

外子說是我提議的，所以我需要幫忙。為了響應環保，我堅決不拿香、不燒金紙、純用手拜拜，然而他堅持傳統做法。

我們為此僵持不下，彼此都想說服對方。後來兩人協調並各退一步，我拿香祭拜，但是不買金紙來燒，幾次下來倒也相安無事，直到女兒鼻子出現過敏不適的現象。

最近，我鐵了心趁機表明即使是空手拜拜，一樣心誠則靈；外子看到女兒拿著整包衛生紙，一張接著一張擤個不停，心疼之餘也認同我的觀點，願意為地球盡點心力。

〈協調有成〉婦唱夫隨 公婆放下

文／Sally（新竹縣）

本人從小在傳統的大家庭中長大，自然而然也是跟著長輩一起拿香拜拜，也不斷迎接不同神明來到家中。

但本人就讀國中時，家中發生巨大的事情，於是長輩四處求神問卜，然而事情不但沒有轉好，反而更糟，媽媽在絕望下接觸了基督，過去常聽人說到：「人的盡頭，正是神的起頭！」媽媽因此改變為一個內心充滿平安的人，也漸漸喜樂起來，本人也是在那時受浸成為基督徒。

與先生交往時，分享彼此對宗教的看法與經歷，告訴他為什麼我會從一個傳統宗教的家庭中受浸信入基督，他本身對從小拿香拜拜也有疑問，於是他願意與我一同參加教會的主日生活。想不到在婚前他竟然自己願意受浸成為基督徒。

公婆知道此事相當不開心，對我們不拿香拜拜非常反感，不時會對我們大小眼冷嘲熱諷，尤其是在傳統節日時更加嚴重。先生出面向他的家人溝通，也告訴他們雖然我們不會燒香拜拜，但是可以幫忙準備祭祀物品，經過協調後，我們不再因宗教的不同而不悅，反而生活得非常融洽和諧。

〈彼此尊重〉都是向善 彼此理解包容

文／背鰭（屏東縣）

交往中的男女，甚至是未來要共度一輩子的伴侶，面對不同的宗教信仰，要如何看待這差異，一同攜手共創未來？

朋友C是標準的基督教徒，從小到大週日教堂日從沒缺席過，教會的各種活動更是熱切參與。但新娘竟是一位虔誠的佛教徒，讓我們驚訝萬分。

婚後，聽他們的生活描述，家中各有他們禱告、燒香的地方，彼此不會互相干擾也尊重對方的信仰，不僅如此，更承諾要陪對方到彼此的宗教聖地一同旅遊。這樣彼此理解、包容的氣度，都讓我們身邊的好友羨慕不已，更是覺得浪漫。

朋友L信奉道教，他太太是無神論者，每到初一、十五，L總要清晨5點起床，開始準備拜拜的食材，接著念經1小時、開始拜拜，這些都由他一手包辦，不會強求太太一同早起幫忙，保有各自的宗教自由空間。

看到身旁這些好友的案例，讓我不禁想，宗教差異真的會是問題嗎？

其實就只是各自的宗教系統不同罷了，一同向善的觀念是不會變的，那麼在愛的基礎下，這些差異就更不會構成問題了。

〈事先溝通〉感謝婆婆體諒 由兒子學傳承

文／姷林（高雄市）

從小，父母對於宗教信仰就採取自由方式，並不勉強我一定要參與教會活動。

一直到認識我的先生，婚前我就跟他提及我家是虔誠的基督徒，雖然我還未受洗，但婚後並不會變成拿香拜拜的信徒。

先生表示他也是沒有任何信仰，認為這不會造成我們結婚的困擾，我請他一定要先跟他們的家人講，並能理解與體諒。

我很高興結婚後，婆婆沒有因為這件事造成我們的不愉快，婆婆是很虔誠的佛教徒，每初一、十五及神明、祖先誕辰都會祭祀。我只幫忙採買水果。

婆婆祭拜時會先把一份水果、飯菜特別留給不吃拜拜東西的我，這份心意多年來仍是如此。

我曾想過如果有一天婆婆不在了，會不會擔心沒人祭拜，後來我想到一個好辦法，每次婆婆祭拜時，我都會叫兩個兒子在旁邊看著，一邊告訴他們這就是他們將來的重責大任：「傳承」。想一想我們祭祀祖先真正的用意不是如此嗎？

〈互相配合〉你陪我拿香 我陪你做禮拜

文／阿美（彰化縣）

對我們夫妻而言，雖然彼此宗教信仰不同，但雙方互相尊重，且能入境隨俗，因此我倆不但沒有衝突，而且相處更加和諧親密。

婚前和老公交往時，他即告訴我他家都是基督徒，而我也跟他說我們全家三代都篤信佛教，我以為他會因兩人宗教信仰不同，而提出分手，沒想到他說兩人既然相愛，其他的問題都不會構成阻礙的因素；更意外的是，我們兩家的父母也不反對，讓我和老公放下心中石頭！

婚後，每逢過年回娘家，老媽總要我們跟她到廟裡拜拜，祈求來年平安，老公也跟著拿香拜拜，我開玩笑問他：「你心裡會不會覺得很彆扭？」他一本正經地回應：「不會呀，入境總要隨俗！」也因此，每到月末的週日，他要上教堂做禮拜，我也與他一起上教堂念聖經、唱聖歌……兩個人如此相互配合，很自然、很和諧，一點也不尷尬！

「哇！你們夫妻宗教信仰不同，竟然能相處得很愉快，真教人羨慕呢！」許多親朋好友總是誇讚我們，而我也總笑著說：「阿彌陀佛、阿門！世界本一家！」