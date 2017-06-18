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北台灣雨勢明顯 21縣市豪、大雨特報
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〈圖文專欄〉愛妳 珍視自己

2017-06-18

圖‧文／棉花糖

真正的愛情

是在雙方的空間裡

擁有彼此的自由

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  • （圖／棉花糖）

    （圖／棉花糖）

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標題：〈圖文專欄〉愛妳 珍視自己


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2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
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