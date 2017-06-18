〈婚姻幸福學〉擔心老公網路外遇 偷看手機心神不寧

2017-06-18

文／諮商心理師 張璇

Q：

自從發現老公會去按別的女臉友大心之後，便一直想偷看他究竟在網上幹嘛。有時假裝手機壞了，有時說放在公司忘記帶回家，反正就是找各種理由借他的來用，看他到底和甚麼人傳訊息、在臉書上按了誰的讚。雖然也沒看到甚麼，還是很難不去多想，上班容易恍神頻頻出錯，晚上也睡不好，擔心他有心事卻不跟我聊，或是愛上了別人。老公知道後，不但不安慰我，還罵我不可理喻，好幾天不理我，讓我更沒安全感。他改密碼，我也跟著猜密碼；告訴自己別再看了，還是常常按捺不住想知道他是不是在注意誰，焦慮感如影隨形揮之不去，覺得自己好弱，又不知該如何自處？

A：

不安全感常讓人一直想確認自己是否被愛，也需要對方更多的關注，因此容易做出破壞力強大、傷己也傷人的事。相信不只老公很不舒服，妳也因為自我懷疑和害怕失去而飽受折磨。

許多人因另一半分享生活和心事的對象不是自己而焦躁難安，以各種方式表達不滿，甚至禁止另一半的網路社交活動，但這樣做並不會讓彼此更靠近。如果他除了按讚、給大心之外，並沒有甚麼逾越朋友界線的事情發生，縱然心有疑懼，還是要試著安頓自己，練習與「很怕你不再愛我」的感覺共處，面對內在的脆弱，承認、接受自己的嫉妒和自信不足，但不任它們暢所欲為，否則不管另一半再怎麼減少上網、滑手機時間，還是可能因為自己心中的「暗鬼」，而一再將對方推得更遠。

暢銷書《吸引力法則》作者麥可‧羅西爾有句名言：「人們百分之九十的擔心都是多餘的，剩下的百分之十也常是過度的。」與其擔心他找別人聊，不如多提醒自己「在情緒、情感上支持對方」，無論開心、難過或不悅，多給對方自由安全表達的空間，即使沒有相同感受，也盡量不要禁止或批評，讓他覺得即使你們很不一樣，但他是被妳在乎的。

萬一又忍不住想看他手機或感覺很焦慮時，可找些事情轉移注意力，找些方法讓自己冷靜下來，比如運動、散步、找人說說話，試著進行幾次深呼吸，或是腹式呼吸，專注於呼吸5~10分鐘，能減輕焦慮和心神不寧。擔心和懷疑就像一條毒繩，總讓受縛者疼痛不已，唯有更相信自己和努力去掙脫，才能重得心靈的平靜與自由。（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）