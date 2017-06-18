〈愛情塔羅占卜〉親愛的 我們來自同星球嗎?

2017-06-18

文／陳詒枚

牌卡繪製／徐英祥

有些人在交往之前，就是因為彼此的共通點或相似之處而受到吸引，有些人則是和伴侶朝夕相處後，慢慢發現兩人的相似處。你是否很常聽見友人說：「你們兩個真像！」是外貌、說話的音調、口頭禪，還是看待事情的觀點很一致呢？趕快來做個測驗吧！

愛的直覺 選張牌

現在，請閉上眼睛，在心中默念三次：「我和我的愛人有多像？」接著，隨著你的直覺，選一張你最有感覺的塔羅牌！選好了，就來看看牌卡解說吧！

選A的人

對應牌卡：月亮

相似程度：★★☆☆☆

代表不安與焦慮的「月亮」，和另一半的相處容易受到對方的影響，他的一舉一動都會觸動你的感受。

選擇「月亮」這張牌的你，伴侶相似程度為兩顆星。兩個人的性格不太相同，你比他更需要一些安全感與陪伴，如果一段時間沒見到對方，就會相當的思念。對方提供穩定及安全的堡壘，為你遮風擋雨。

兩人較為相像之處為「處理情緒的方法」，皆是容易把不好的情緒留給自己，擔心過於坦誠會對對方造成困擾。這一點大可以放心，只要找到合適的管道，就能增進彼此的親密感。

選B的人

對應牌卡：女祭司

相似程度：★★★☆☆

帶著冷靜、神秘且難以捉摸的「女祭司」，對另一半瞭若指掌，相當用心地在瞭解與陪伴對方。你的心思細膩、觀察力敏銳，總是能察覺另一半的任何情感狀態。

選擇「女祭司」這張牌的你，伴侶相似程度為三顆星。你們的相似點是培養出來的，交往前並無特別感覺到兩人哪些地方很一致，但在一起愈久，愈能夠讀懂對方的心情，相處上有默契，生活想法上也有所共識。當親近的友人看見你們出現一致性的回應時，會感到不可思議。這樣的相似有助於雙方互動更加契合！

選C的人

對應牌卡：戀人

相似程度：★★★★★

充滿好的結合與互動的「戀人」，和另一半的相處相當融洽，有一種熟悉的感覺在彼此間流動，很舒服、自在。選擇「戀人」這張牌的你，伴侶相似程度為五顆星。兩個人在一起之後愈來愈像。交往之前因為一些相似點而相互吸引，像是性格、和朋友相處的方法、價值觀等，而產生特別的熟悉與親密感。成為伴侶之後，無意間發現在生活習慣、金錢觀，以及在生涯規劃的想法等皆有相似之處。關於兩人的相似，你們很喜歡，也願意和另一半共組未來、繼續努力下去。

選D的人

對應牌卡：正義

相似程度：★★★★☆

象徵公平正義、做事冷靜果斷的「正義」，和伴侶就像很要好的朋友，彼此相當理解對方需要的是甚麼，能避免踩到對方的地雷。

選擇「正義」這張牌的你，伴侶相似程度為四顆星。兩人在交往之前已有一定的相似性，很容易聊得來、聽懂對方的幽默、知道對方需要自己時的狀態，在伴侶眼中不只是朋友，更是親密的愛人。兩人的性格與價值觀很一致，遇到意見不同時，也能敞開心胸把話說開，並接納兩人不同之處。你們的愛情未必很激情，但卻很生動。

選E的人

對應牌卡：吊人

相似程度：★☆☆☆☆

總是多愁善感、憂愁滿面的「吊人」，和另一半相處的焦慮與擔心大過於開心。你也搞不清楚為何會如此，但你願意給出所有的愛。

選擇「吊人」這張牌的你，伴侶相似程度為一顆星。兩人如同來自不同星球的人，正因為對方和你與眾不同，而讓你深深被吸引。兩人皆欣賞在對方身上自己所沒有的東西。這段感情是很大的功課，你們在學習如何靠近對方、安慰對方，以及聽懂對方。雖然有些時候較難有共識，也容易為了小事情爭吵，但要記得，這些都將成為你們成長的養分，要幸福喔！