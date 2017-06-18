2017-06-18

@黃彥瑄

屋子裡很安靜，他在排列整齊的相框上罩上白布，免得灰塵堆積。他傷感地環顧客廳，他想著規劃一趟長遠的旅行，他需要足夠長的時間才能重新心平氣和地待在這個地方。

而電話就這樣響了起來。他看著電話，鈴聲嘹亮到有些刺耳，他小心翼翼地接起來。把話筒放在耳邊，在他聽到對方的聲音前，他輕輕地咳了兩聲，掩飾他這些日子以來沒有停止過的哽咽。

「陳太太，我們這邊是買必達家電網購客服中心，關於您上次來電告訴我們暖風扇面板的裂痕問題，我們決定為您提供兩個選擇，一個是請您將暖風扇寄回，讓我們更換一個新的給您，另一個是提供折價券讓您下次使用──」

「那個，小姐，我不是陳太太。」他停了一下：「她現在不方便接電話。」

「我們有發過電郵告知了喔，還是我們另外安排時間再打一次電話呢？」

「抱歉，你們的客服申訴，是不是都有錄音，還是我可以聽一下看看是什麼問題，她是我媽媽，所以──」

「不好意思喔，我們錄音只供內部使用喔。不過我們可以明天同一時間再打一次電話，不知道先生覺得這樣可不可以呢？」

「不，那，那就把折價券寄到她的電郵信箱好了。」

「謝謝先生喔，我們待會會重新發一次郵件。」

他對著話筒核對了電子郵件地址之後掛上了電話。從頭到尾，他都不知道那該死的面板有裂痕的暖風扇在哪裡。

他好想聽那段錄音。想著想著，他用手遮住了眼睛。