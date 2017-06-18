2017-06-18

@蘇聞

巷弄裡常看到流浪貓隨意走動的身影，每隻貓的花色不盡相同，各有其特色，有時看到這隻黑貓，有時看到那隻灰白貓，日復一日，牠們如過客般來去不定，難得眼熟了某一隻，可過一陣子又消失不見影的情況經常發生，牠們如闖蕩江湖的俠客，四處尋找著屬於自己的天地。

而車底下是牠們的客棧，無論是豔陽日或雷雨天，牠們總能在車底下尋得安全與舒適，等到肚子餓了再起身去覓食，如果把巷弄比喻成草原，那牠們必然是那身手矯健的花豹，令人驚嘆的跳躍力無不在提醒著旁人，牠們與花豹同是貓科動物，可牠們不時的撒嬌動作也常讓人疏忽了爪子是牠們鋒利的武器，稍沒留意就有可能會因此而受傷，但爪子再尖銳，也無法事事保護牠們。

有一次晚上意外發現一隻黑貓出了車禍不幸離世，在動保人員將牠帶走後，原本躲在車底下的幾隻貓慢慢走了出來，沒了往常的東張西望，就坐在一旁直盯著剛剛黑貓躺著的地方，那一刻，彷彿能看見牠們無聲地哭泣，沒有已往的貓叫聲，只有夜晚的沉默與牠們的哀傷相互為伴。

不管是結伴討食的友情，或是有血緣關係的親情，少了其中一方都會讓另一方難過，人在面對死亡與失去時都會有失聲崩潰的哭泣，甚至痛徹心扉的失控，同理可想，動物也會傷心，牠們也有著不輸於人的情感，只是牠們的哀傷我們不一定看得見，也不一定願意去看見。