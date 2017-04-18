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北投文物館推郎靜山攝影展

2017-04-18

攝影大師郎靜山1995年4月13日以103歲高齡仙逝，北投文物館日前舉辦郎靜山攝影特展《大師的美學態度》，選在他逝世22週年開幕，邀民眾在擁有近百年歷史的市定古蹟內，重新認識這位攝影家的精采一生。郎靜山畢生熱愛攝影，涉獵甚廣，作品可概分為紀實攝影、紙底作品、集錦作品、人像攝影、女性裸體作品及現代攝影等，其中融合水墨畫風格，以暗房技法取代筆墨的「集錦攝影」，是他獨創的攝影技法，因其顛覆單點透視的特性，表現出多點透視的特色。《大師的美學態度》即日起展至8月27日，詳見http://www.beitoumuseum.org.tw/（文：記者楊明怡 圖：北投文物館提供）

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  • （圖：北投文物館提供）

    （圖：北投文物館提供）

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2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
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