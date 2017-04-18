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故事工廠迎10萬觀眾

2017-04-18

〔記者楊明怡／台北報導〕創立於2013年的故事工廠，因創辦人林佳鋒曾任屏風表演班執行長、藝術總監黃致凱是李國修的徒弟，被認為是李國修的子弟兵，劇團成軍3年，將在本週迎接第10萬名觀眾，5月20日演出第200場。

能有如此成績，故事工廠第2部作品《3個諸葛亮》功不可沒，該劇由黃致凱編導，朱德剛、杜詩梅、林東緒等演員共同發想，迄今已演出133場，去過包括澎湖、金門的33個鄉鎮，因為劇情流暢，號稱「100分鐘280個笑點」，加上充滿喜感的知名演員加持，十分受到觀眾歡迎，林佳鋒回憶在金門的兩場演出，說：「觀眾扶老攜幼地來，不但把所有位子坐滿，連走道上都坐得滿滿的。」

2015年在台南首演，累積6萬5千人次欣賞的《3個諸葛亮》，也是故事工廠選擇要和觀眾同慶10萬人、200場的經典劇碼，第10萬名觀眾將在20日開始在城市舞台演出4天5場中的其中一場入場，第200場則於東華大學演出。

林佳鋒說，第10萬名觀眾預計在21或22日入場，為了與更多人同樂，劇團改用「統統有獎」的方式慶祝，將在城市舞台場次每場抽出2名觀眾，贈送住宿券、票券等獎項。至於第200場的驚喜，黃致凱僅說「有彩蛋」。

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  • 《3個諸葛亮》是故事工廠第2號作品，迄今已巡演33鄉鎮，演出133場。（故事工廠／提供）

    《3個諸葛亮》是故事工廠第2號作品，迄今已巡演33鄉鎮，演出133場。（故事工廠／提供）

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