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台灣首屆擊樂大賽 朱宗慶保證透明公開

2017-04-18

〔記者楊媛婷／台北報導〕第9屆的台灣國際打擊樂節將舉辦首次的打擊樂大賽，完成朱宗慶口中的「擊樂節最後一塊拼圖」，朱宗慶保證比賽過程、評審結果都公開透明，甚至評審分數也罕見一律公開，贏得比賽的冠、亞軍的選手不僅贏得獎金，更贏得在台北國家音樂廳演出的機會。

「很多比賽是商業多於發展藝術，這次我想做個示範。」擔任擊樂大賽主席的朱宗慶表示，舉辦擊樂比賽的念頭在心中已醞釀卅年，首屆邀請到的評審包含美國擊樂大師麥可．伯瑞、法國史特拉斯堡打擊樂團藝術總監尚．喬法瓦等7大高規格的國際級評審，每位都來自不同國家，跨國組成帶來不同文化與美學的相互激盪。

賽制也依循國際，分為木琴獨奏與四重奏組，參賽者先寄30分鐘的擊樂影音，篩選後進入複賽、準決賽，最後以決賽定名次，比賽曲目除自選曲外，還有作曲家張瓊櫻與洪千惠重新創作的曲目，難度極高，可看出參賽者的功力與水準，目前共有來自7個不同國家如丹麥、日本、韓國、西班牙、美國等的團體與獨奏家報名，最年輕的參賽者14歲，首獎獎金則為1萬5千美元。

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  • 第9屆TIPC將舉辦首屆擊樂大賽，朱宗慶（中）保證全程公開透明。（記者王文麟攝）

    第9屆TIPC將舉辦首屆擊樂大賽，朱宗慶（中）保證全程公開透明。（記者王文麟攝）

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