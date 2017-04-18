第9屆台灣國際打擊樂節 台灣與世界頂尖同步

2017-04-18

〔記者楊媛婷／台北報導〕3年一辦，由朱宗慶一手創辦的台灣國際打擊樂節（TIPC）即將迎來第9屆，已走過24年的TIPC帶台灣走到國際，也介紹無數擊樂大師與團體到訪台灣，今年TIPC除首度舉行擊樂大賽外，共有15場於北中南的演出，由朱宗慶打擊樂團打頭陣外，全球首團現代擊樂團法國「史特拉斯堡擊樂團」、匈牙利「阿瑪丁達擊樂團」將再度受邀演出。

「今年邀請的團隊與音樂家來自12個國家，有高齡85歲的傳奇爵士擊樂家，也有年僅29歲的青年擊樂家，透過演出將能看到完整的擊樂發展脈絡。」朱團創辦人朱宗慶表示，TIPC的每場演出都是精華，這次演出者橫跨50年，節目種類從學院炫技到街頭文化、民族音樂、科技藝術等皆囊括，擁有55年歷史的史特拉斯堡擊樂團六度受TIPC邀請，每次都帶來不同的節目，前年接任史特拉斯堡擊樂團藝術總監的喬法瓦，將與團隊帶來一場結合電子樂與現代打擊樂的作品《機械．鼓》，十分前衛大膽，朱宗慶指出這將是一場挑戰新穎的音樂會，也標誌現代擊樂的求新求變。

本次同樣屬重量級演出的還有阿瑪丁達擊樂團，不同過去都是演出匈牙利曲目，這次將在台首演美國作曲家約翰．凱吉（John Cage）生前最後一首打擊樂作品《四的四次方》。

朱宗慶透露，一開始舉辦擊樂節是出自「希望台灣與世界頂尖擊樂同步」，在多年苦心經營以及朱宗慶「玩真的」投入下，TIPC儼然已成為國際間具分量的擊樂音樂節，朱宗慶自豪TIPC培養無數觀眾，「沒有來過台灣參加TIPC的擊樂家，就不是一個好的擊樂家！」他也表示下屆TIPC即將大改版，希望將台灣打擊樂帶向更國際性的整合。

第9屆台灣國際打擊樂節將於5月20至27日一連8天在台北國家音樂廳、新北市、台中國家歌劇院、嘉義、台南、高雄展開，演出團體還包含人氣極高的荷蘭皮可沙擊樂團、埃米爾．理查斯爵士四重奏等，詳細場次與演出團體可上網http://www.jpg.org.tw/