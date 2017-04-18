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〈生活大補帖〉雜物冰山 魄力清除

2017-04-18

文／劉彥蘭

近日卯起來打掃家裡，經驗告訴我家裡整齊基本原則在於少雜物。

有限的空間內無法像倉庫一樣一直堆、一直積，如此再怎麼清理還是無法徹底。因沒多久那些傢伙又會完全不費工夫地原原本本地散落在家四周，似乎宣告著「這就是家」。

為與這些陳年雜物征戰，我開始狠下心，展開斷捨離工程，清空才有空間，日日規劃進度，展現決心，一天清空一樣物資，如衣櫥內根本穿不到的衣服裝袋餵食附近的回收箱；兒子的數十本繪本叢書也從書架上取下，先詢問親友是否需要，再親送過去。在此也要說明一下，贈人二手物資前應先詢問對方是否有興趣，否則是這家清靜了，而成另一家的負擔，一樣沒效率，也很可笑！

工程進行約一星期，一日老公突然露出感動的眼神告訴我，他昨天到書房時原本準備跨過一堆雜物，才能取得他要的文件，這日他竟然看到冰山融化的畫面，書房走道清空了……沒錯，這是老婆我奮起清空雜物的初步成果。

「冰山融化了！」這形容還真是貼切。好吧，破冰船要繼續前進囉！

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2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
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