〈植物大觀園〉植生復育 重金屬剋星

2017-04-18

文、攝影／林雨澤

農糧署去年在彰化和美柑竹段禁作區周邊採驗稻穗，又驗出令人心驚膽顫的重金屬──鎘，自從民國71年在台灣首次發現鎘汙染稻米，重金屬汙染糧食、土地、水源的事件便層出不窮。不只鎘，其他重金屬如鋅、鉛、銅、鎳、汞等……只要在土壤及水中含量過高，對生物及人類都會造成危害。

這些重金屬多是由於採礦、治煉金屬、電鍍、農藥、畜牧業等進入環境，全台受汙染農地約400公頃，近6成在彰化，也是全台唯一同時受鎘、銅、鉻、鉛、鋅、汞、鎳、砷等8種重金屬汙染的地區，主要是電鍍工廠排放的廢水引起，影響了1800公頃農地，其中327公頃農地疑受汙染，含量超標的農地必須立即停耕且銷毀作物，讓農民欲哭無淚。

台灣重金屬汙染的最大問題在於灌溉水和汙水合流，造成灌溉水的汙染。要根本防治重金屬汙染，必須做好灌排分流，高汙染工業也必須遷至工業區集中管理，至於已經遭汙染的土地，目前多用翻土稀釋或以藥劑酸洗法降低濃度，然而土地整治所費不貲，或許植物是更便宜美觀、有效的藥方，目前已知有400多種植物可以吸收重金屬，稱為重金屬性植物或重金屬超累積植物。

而以這種植物進行環境整治就稱為「植生復育」，各種重金屬性植物對不同重金屬有不同程度的忍耐力及吸收力，可以針對目標重金屬來挑選，惟處理時程可能長達數十年甚至百年，未來透過基因轉殖技術，可望縮短時程，留給後代一片淨土。

〈植生復育1〉野莧 吸收鎘鎳鉻銅鋅

野莧原產熱帶美洲，遍布全台低海拔地區，在田間、路旁常見。

株高40～80公分，全株光滑，莖部綠色至紅色，葉互生、菱狀卵形，葉柄長3～6公分。花期全年，穗狀花序頂生或腋生，單性花或雜性花（同一株植物具有單性花及兩性花者稱之），花有膜質苞片，苞果球形，種子黑色，嫩莖葉及花可煮食做野菜。

根據農委會農業藥物毒物試驗所實驗，野莧可吸收土壤中的鎘、鎳、鉻、銅、鋅等重金屬，是良好的陸生重金屬性植物。

〈觀察區〉

1.野莧莖光滑，綠色至紅色。

2.野莧葉片菱狀卵形。

3.野莧對於鎘鎳鉻銅鋅等重金屬都可吸附。

4.野莧穗狀花序。

〈植生復育2〉布袋蓮 可過濾廢水

布袋蓮為雨久花科多年生草本，原生於南美，現已成為世界百大入侵種。

浮水性水生植物，根在水中呈鬚狀，葉根生，直立光滑，走莖及葉柄膨大呈海綿狀，所以能漂浮水上，葉柄長5公分，但生長擁擠時葉柄細長達50公分。花期3～11月，總狀花序，紫色花瓣花萼各3枚，其中一枚花瓣有深紫色條紋、黃色斑點，透著光看她的鳳眼似的花，實在是美，可惜生長勢太強，以走莖行無性繁殖，在良好環境下，兩星期可繁殖一倍，亦能以種子繁殖，經常看到被她阻塞的河道、池塘、湖泊，不僅影響了水中生態，也阻礙船隻、孳生病媒蚊等……雖是令人欲除之而後快，但另一方面，她又能清除汙水中的氮磷和重金屬，未來的電鍍廠外可能都要種上一池布袋蓮來過濾廢水，真的是令人又愛又恨。

〈觀察區〉

1.布袋蓮多以走莖繁殖，每兩星期數量可多一倍。

2.布袋蓮花色幽雅，又名鳳眼蓮。

3.布袋蓮葉柄膨大呈海綿狀。

4.生長勢極強的布袋蓮容易阻塞湖泊、河道，卻也是汙水的強力過濾器。

〈植生復育3〉蘆葦 用途廣泛

蘆葦原產熱帶至溫帶，禾本科蘆葦屬多年生大型草本。稈高1～3公尺，莖稈中空，隨著地下走莖的伸長，經常生成一大片。主要生長在沿海地區的溝渠及溼地，葉互生，葉長15～45公分、寬約3公分，葉鞘圓筒狀，葉舌有毛，葉帶狀披針形，全緣紙質。花期6～12月，圓錐花序頂生，雌雄同株，花序長20～40公分，花穗黃褐色，具白色柔毛；穎果成熟後隨風飄散，苞片會續存在花序上。

花序可做掃帚、花絮可填充枕頭、葉可做飼料、嫩葉可當野菜，同時能吸收溼地及水中的銅、鋅等重金屬，用途廣泛。

〈觀察區〉

1.蘆葦生長於沿海溼地、溝渠，經常是一大片地生長。

2.蘆葦地下莖發達。

3.蘆葦莖葉。

4.蘆葦圓錐花序。