〈戀愛翹翹板〉愛男友霸道強勢 又氣他小氣不講裡
文／諮商心理師 克萊兒
Q：
我女友很經不起人家開玩笑，連打個賭也不肯願賭服輸，只要人家對她開玩笑，就弄得場面很僵；每次帶她出去玩，都沒給我好臉色看，如果有別人在，她就耍性子，在別人面前數落我，讓我覺得很丟臉。有一次，她在大庭廣眾之下跟我吵架，我想保持風度不跟她吵，沒想到她愈吵愈大聲，一直指責我，我在兄弟面前好歹也有些地位，她卻不知輕重讓我難堪，我該怎麼教訓她？（阿浩）
A：
看著你的來信，感受到你心裡面的失衡，一方面你想疼女友，一方面你又很注重兄弟之間的相處和面子問題，你期望的是女友能夠尊重你、帶得出場、不要在眾人面前給你難堪，能夠對朋友的玩笑話一笑置之。只可惜，這些要求你女友目前都做不到，這最叫你有得受！
我覺得你女友的心態也很有意思，如果她真想要男友在別人面前很有分量、可以讓她倚靠，怎麼又會選擇在大家面前數落你呢？這種心態很有意思，也最讓你不解。我在想，也許女友要的是一種存在感或優越感，假若你在大家面前有分量，而她卻能夠踩在你頭上指使你、對你很有影響力，那就變成一種征服的意味。
有些女生會藉由這樣的心態去壯大自己，讓自己感覺更有影響力，有些女生則是讓出這個位置，給身邊的男人去發揮，但這種證明存在感的方式其實都是一種不安的心境，當她感到安全的時候，也是最沒存在感的時候了，所以變成要用這樣的方式對你頤指氣使，也讓你兄弟知道即便你有多大能耐，都是受制於她的。
這種心態常讓身邊的人感到不解和困惑，但說穿了就是她對自己的認可較低，導致她要抓住身邊的人來證明自己！不過，你心底的某些部分，其實也被她牽動著，當她在眾人面前對你予取予求時，你的反應是甚麼呢？你會怎麼回應她？還是息事寧人或故作鎮定？關係是一場雙人舞，所以你一定也做了甚麼，讓她覺得可以這樣對你，但是當舞步讓雙方互相踩腳時，就會很難繼續跳下去。回頭想想吧，當她這樣對你時，你的哪些態度增強了她的予取予求？哪些舉動讓她感到你可以這樣被對待？也許隱忍和壓抑都不是好辦法，好好觀察一下自己，再進行溝通，比較可行，祝福你們！
（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）
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