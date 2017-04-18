〈旅遊的滋味〉見證國家興衰的波蘭旅館

2017-04-18

今天的品嘗者／楊子澂

波蘭古都克拉科夫的市郊，有一間名為「Dwór Kosciuszko」的古老旅館，其見證了波蘭的悲劇歷史。

當普、奧、俄3國在1794年瓜分波蘭──立陶宛聯邦時，曾參與美國革命、驍勇善戰的名將Kosciuszko，在3月來到克拉科夫，號召貴族與平民們團結抗敵，當時，他曾短暫住在該別墅。雖說在實力懸殊的狀況下，這場起義以失敗告終，但是，他的名聲傳遍歐洲，成為波蘭的民族英雄。

當我來到旅館時，看到牆上懸掛的軍刀，不禁開始思考，當年的Kosciuszko，到底是抱持怎樣的心情上戰場？是深信自己定能拯救熱愛的祖國，還是明知勝利的希望渺茫，仍甘願為國家奉獻生命？這裡雖有著美麗庭院與舒適房間，但他住在這裡時，肯定沒有任何玩樂的心情吧！

夜深人靜時，我坐在床上，欣賞著房間懸掛的歷史畫作，這間旅館雖不能提供豪華奢侈的服務，但我的心靈卻很富足，因為我在這裡見到了波蘭人最珍貴的寶藏，也就是面對強敵堅強不屈的精神。

第二天，我享受完豐盛的早餐後，再次踏上了旅程。住宿的時間雖然短暫，但我知道那位英勇的將軍，與這棟典雅的別墅，將在我的心裡永恆地存在。