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〈旅遊的滋味〉鐵馬優遊島波海道

2017-04-18

今天的品嘗者／黃意婷

久聞日本島波海道追風趣，我輕踩單車馳騁在這條山海伴左右的公路，任那略帶寒意、潮水氣息雜陳的微風輕撫雙頰，隨著坡道蜿蜒起伏，每一轉折即是柳暗花明又一村的雀躍，俯瞰座座碧綠小島分灑在湛藍的瀨戶內海，時而可見島上淳樸建築、間或雪白佇立的燈塔映入眼簾、偶有船隻駛過劃出道道波紋、沿途點綴奼紫嫣紅綻放的櫻花與黃沉沉結實纍纍的柑橘樹，景色如此變化紛陳，宛若一幅百賞不厭的畫軸。

島波海道橫跨本州與四國，搭起廣島縣尾道市與愛媛縣今治市的橋梁，穿越瀨戶內海，行經向島、因島、生口島、大三島、伯方島、大島等島嶼，並以來島海峽大橋相互串聯，是世界首座三連吊橋，日本唯一開放自行車與行人通行的付費道路；得天獨厚的自然環境孕育出豐富美味的海物與果類，遂而我們歇腳租了烤爐、穿上特製圍裙體驗品嘗鮮甜BBQ午宴，其間停頓藥妝採買，還當起迷妹與偶像代言海報合影，滿載而歸。怎奈行程有限，只好止步於大島上的吉海郵便局，寄出留念明信片來做為旅程的結尾。

旅行無非就是看風景，一路上意會到只要沉澱心情、轉個念懂得欣賞，其實留心處處皆風景，人生猶如一趟旅程，時時刻刻都在遍覽當中的每一段景致。

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  • 乘著風、踩踏雙輪奔馳島波海道，享受海天一色的滋味。

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標題：〈旅遊的滋味〉鐵馬優遊島波海道


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