〈元氣公事包〉經驗是職涯死胡同的GPS
2017-04-18
文／陳青
創新從來不是意外。雖然過程不全然有跡可循，但是絕對其來有自。Dyson創辦人詹姆士．戴森（Sir James Dyson）說：「經驗，是創新的障礙。」工作上沒有創新能力的人，常常是因為陷在過去經驗迴圈中。經驗，常常會是引導一個資深工作者走入舊思維死胡同的導航。
我常常說「年資？上個月薪水就結完了！」不要一直拿過去出來談。過去？沒有人可以比Nokia的過去更光榮，與過去過不去，就哪裡都不能去！更別說規模與規格小Nokia無限多倍的「職場個體戶」，企業這麼多顆腦袋都會犯錯，個人一顆腦袋，犯錯機率更大。
怎麼擺脫這內建於腦袋的舊GPS？時常更新系統是一個辦法。例如在自己的專業領域中，經常閱讀相關報導或是書籍，甚至於社群網站參加同業社團，如果是人資，人資各類社群社團都有，從功能性到心情抒發……應有盡有。
現實生活上我們不會一直談過去「BBcall扣機」時代，同理可證，職場上，我們也不應該一直談過去的成績。過去是讓我們走到現在的累積，不要讓過去給羈絆住，只有讓過去過去，新的創意才能有機會進到個人的腦袋。就像是電腦如果已經是裝滿舊資料，不重新格式化，是無法存入新資料的。
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