〈上班族面面觀〉當年的蠢材 如今的人才
文／格子貓
我的朋友老張換了新東家。原本對職場已是意興闌珊的他，想說被原來的公司資遣後，就回家當家庭煮夫及奶爸，但新東家需人孔急，鎖定老張，死纏爛打，使出A計畫跟B計畫積極挖角，釋出薪水及福利都好談的誠意，讓老張終究還是拗不過錢的面子，又回去上班去了。
遭受冷潮熱諷 依然忍辱負重
老張的舊老闆是小家電製造商，在業界小有名氣，但由於生產線及銷售重心逐漸移往中國，台北總公司的規模日漸萎縮，終至吹起熄燈號，全部人員都予以資遣。老張任職於開發部，但做的是被呼來喝去的打雜工作，因為不是科班出身，屢屢遭受畢業於台灣第一品牌大學、自視甚高的開發部經理以差別眼光看待。
老張擅長小家電的維修，扎實的電工電子知識，輔以生活經驗累積，很多維修工作上的小撇步、眉眉角角常常能觸類旁通。因此很少有修不好的電器，但產品的設計就不是他的強項了，因此經理大人愈看他愈不爽。常常私下與別的同事嘲弄他，甚至揶揄他薪水少，連他老婆賺的都比他多。但經理大人忘記當初老張剛進公司的薪水就是由他核發的，幾次明示加暗示要老張自己捲鋪蓋走路， 但老張考量年紀一把了，過了這家店只怕沒有了那家村，不管如何都要忍辱負重，打死不退，於是撐到領到公司的資遣費為止。
慢慢地，公司的設計，生產及業務全部移往對岸，台北的小貓也陸陸續續被資遣。其中有某個國內的業務幹才在資遣後，與親朋好友集資成立了新公司，靠著之前累積的人脈，專門銷售舊公司家電產品的內銷市場。公司雖然不大，但經過幾年的努力，業績竟也蒸蒸日上，漸有規模。
保有樂觀向上心 等逆境過去
但這時候隨著業務擴展而來的窘境，卻是缺乏懂技術的維修人才，在透過舊公司開發部其他小主管的強力推薦，此新公司鎖定了老張，積極遊說挖角，最終塵埃落定後，老張開始到新公司上班了。
新公司展現惜才誠意，以前在舊公司，老張常常被派遣去做台灣搬運工，回家時汗衫上的汗漬像地圖等高線一圈又一圈；但在新公司，這些都不勞他動手，公司自然會有其他的壯丁代勞。前一陣子，老張上班途中不慎發生車禍，公司第一時間聽到此消息，總經理立即親身趕往醫院探視，協助安排住院事宜。經理及主管也相繼前往慰問，開刀時並全程陪伴家屬，十足令人感心。尾牙時，小張全家更受邀參加。餐敘中總經理及經理頻來致意，令他老婆也與有榮焉，笑得嘴巴都裂到腮幫子邊上了。
回想老張的職場生涯一路走來有晴有雨，有貴人的提攜及知遇，也遭受過沒有肩膀的主管的無情打壓，但不管是風和日麗的晴天或傾盆大雨的惡劣天候，各有各的風光及景色。最重要的是保持一顆樂觀向上的心，隨時做好準備，機會來臨時就能再創職場的高峰！
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標題：〈上班族面面觀〉當年的蠢材 如今的人才
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