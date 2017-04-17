維納斯的呢喃（4／17～4／23）

2017-04-17

文／占星師 娜塔

桃花星迴正運行於水象雙魚，水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）終於能感受生活中湧入了新的連結與邂逅，即使不是火熱快速的關係，也有後續發展的可能；土象人（金牛、處女、山羊）藉由水象桃花星與行動星的輔助，你們能放鬆心情並展開自信，外出也容易有好人緣；火象星座（牡羊、獅子、射手）把精力放在經營工作與金錢，穿插的旅行是很棒的能量調劑，期待著下一波流動的友誼；風象人（水瓶、雙子、天秤）向外交友容易，惟本週期似乎看得到吃不到，遷移運暢旺的天秤座例外，其他則在期待下一個可以主動出擊的緣分。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★

單身牡羊處於不是苦戀就是曖昧戀的週期，極可能因外出旅行或學習網路新科技而刷新生活，改變既有堵塞的觀點；有伴牡羊和伴侶是活躍社群的賢伉儷，不過私底下你們也各自獨立，擁有彼此的專業和收入。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★★

單身金牛自信與積極讓你在社群中人緣暢旺，不同的訊息與邀請快速湧入，然水逆期間宜三思而後行不需求快；有伴金牛和伴侶可能購物慾大爆發，卻陷入不適合的選項中亂買的窘境，硬買只會後悔。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★

單身雙子在外旅遊不斷，美麗物件的誘惑下就是狂買狂吃，但漸漸在本週得到節制與平衡，宜運用強力外緣拓展業績；有伴雙子和伴侶總是聚少離多，你們需要共同參與的社群和活動，最好透過學習新事物來一起成長、享受樂趣。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★★

單身巨蟹辛苦耕耘的職場，柳暗花明又一村，出現契機，社群活動易有人際桃花，逆轉稍早持續苦勞的低迷心情；有伴巨蟹和伴侶從尋找在地美食得到探索樂趣，甚至在遊樂中購買古物骨董，憑添生活趣味。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★

單身獅子職場繼續忙碌，旅行運暢旺，邂逅外地人與外國人機率大增，惟看似曖昧戀的好人緣依舊像霧一般籠罩；有伴獅子和伴侶都有隨遇而安的能量，堅持學習與創造樂趣，走在對的方向，就算速度慢也不埋怨。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★★

單身處女動起來，頻頻地旅行奔走或激烈運動，外來邀約多，所邂逅的浪漫對象，讓你既不熟悉也沒安全感；有伴處女座可能進入悶頭研究專業的能量，等鑽夠牛角尖，自然會浮出檯面，伴侶不用驚。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★

單身天秤在職場人緣攀升，大家都喜歡找你作伴或聚會，甚至為你作媒，即使約會湧出各色人等，也能隨緣相親；有伴天秤為工作專業到處奔走，不亦樂乎，伴侶也因為新的連結展開新的視野，形成一種相互激勵的循環。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★★

單身天蠍游移在舊戀情與新邂逅之間，社團中尤其受歡迎，理財投資可能進入長期貸款，幸好財帛出現新財源；有伴天蠍和伴侶可能雞同鴨講，也可能伴侶開始計較自我價值，宜傾聽對方的抱怨，先不做好壞判斷。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★

單身射手職場接件多，達成率也高，同時家有喜事，容易齊聚朋友到家開趴，人際桃花正是到家拜訪的朋友之一；有伴射手想走遠卻飛不了，和伴侶只能以小旅行來安慰不安分的心，惟一次長遠旅行正默默在醞釀中。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★★

單身山羊迎接創造力和美感降臨，職場企劃與邀約突增，你不見得能消化完工，建議考量內在節奏再決定接件量；有伴山羊可能出現後成熟期的反動，伴侶宜容忍對方有叛逆的出口，畢竟這是對方展開真面目的過程。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★

單身水瓶可以感受桃花星迴正之後，財務花費已停損，內心裡某種價值已平衡，不再需要購物或外在物質的填補；有伴水瓶和伴侶都能活到老學到老，學習精神可嘉，因為學習，你們的外表與能量都顯得年輕與活潑。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★★

單身雙魚感知到情路也許波折難免，惟只有捕風捉影並不是愛，走出迷霧清出空間才有尋得真愛的可能；有伴雙魚可能從網路或新科技得到創意靈感，循序漸進地開創將一掃低迷，伴侶也能減少擔心。