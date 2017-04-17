維納斯的呢喃（4／17～4／23）
文／占星師 娜塔
桃花星迴正運行於水象雙魚，水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）終於能感受生活中湧入了新的連結與邂逅，即使不是火熱快速的關係，也有後續發展的可能；土象人（金牛、處女、山羊）藉由水象桃花星與行動星的輔助，你們能放鬆心情並展開自信，外出也容易有好人緣；火象星座（牡羊、獅子、射手）把精力放在經營工作與金錢，穿插的旅行是很棒的能量調劑，期待著下一波流動的友誼；風象人（水瓶、雙子、天秤）向外交友容易，惟本週期似乎看得到吃不到，遷移運暢旺的天秤座例外，其他則在期待下一個可以主動出擊的緣分。
牡羊座 3/21~4/20
愛情運勢★★
單身牡羊處於不是苦戀就是曖昧戀的週期，極可能因外出旅行或學習網路新科技而刷新生活，改變既有堵塞的觀點；有伴牡羊和伴侶是活躍社群的賢伉儷，不過私底下你們也各自獨立，擁有彼此的專業和收入。
金牛座 4/21~5/20
愛情運勢★★★
單身金牛自信與積極讓你在社群中人緣暢旺，不同的訊息與邀請快速湧入，然水逆期間宜三思而後行不需求快；有伴金牛和伴侶可能購物慾大爆發，卻陷入不適合的選項中亂買的窘境，硬買只會後悔。
雙子座 5/21~6/21
愛情運勢★★
單身雙子在外旅遊不斷，美麗物件的誘惑下就是狂買狂吃，但漸漸在本週得到節制與平衡，宜運用強力外緣拓展業績；有伴雙子和伴侶總是聚少離多，你們需要共同參與的社群和活動，最好透過學習新事物來一起成長、享受樂趣。
巨蟹座 6/22~7/22
愛情運勢★★★
單身巨蟹辛苦耕耘的職場，柳暗花明又一村，出現契機，社群活動易有人際桃花，逆轉稍早持續苦勞的低迷心情；有伴巨蟹和伴侶從尋找在地美食得到探索樂趣，甚至在遊樂中購買古物骨董，憑添生活趣味。
獅子座 7/23~8/23
愛情運勢★★
單身獅子職場繼續忙碌，旅行運暢旺，邂逅外地人與外國人機率大增，惟看似曖昧戀的好人緣依舊像霧一般籠罩；有伴獅子和伴侶都有隨遇而安的能量，堅持學習與創造樂趣，走在對的方向，就算速度慢也不埋怨。
處女座 8/24~9/22
愛情運勢★★★
單身處女動起來，頻頻地旅行奔走或激烈運動，外來邀約多，所邂逅的浪漫對象，讓你既不熟悉也沒安全感；有伴處女座可能進入悶頭研究專業的能量，等鑽夠牛角尖，自然會浮出檯面，伴侶不用驚。
天秤座 9/23~10/23
愛情運勢★★★
單身天秤在職場人緣攀升，大家都喜歡找你作伴或聚會，甚至為你作媒，即使約會湧出各色人等，也能隨緣相親；有伴天秤為工作專業到處奔走，不亦樂乎，伴侶也因為新的連結展開新的視野，形成一種相互激勵的循環。
天蠍座 10/24~11/22
愛情運勢★★★
單身天蠍游移在舊戀情與新邂逅之間，社團中尤其受歡迎，理財投資可能進入長期貸款，幸好財帛出現新財源；有伴天蠍和伴侶可能雞同鴨講，也可能伴侶開始計較自我價值，宜傾聽對方的抱怨，先不做好壞判斷。
射手座 11/23~12/22
愛情運勢★★
單身射手職場接件多，達成率也高，同時家有喜事，容易齊聚朋友到家開趴，人際桃花正是到家拜訪的朋友之一；有伴射手想走遠卻飛不了，和伴侶只能以小旅行來安慰不安分的心，惟一次長遠旅行正默默在醞釀中。
山羊座 12/23~1/20
愛情運勢★★★
單身山羊迎接創造力和美感降臨，職場企劃與邀約突增，你不見得能消化完工，建議考量內在節奏再決定接件量；有伴山羊可能出現後成熟期的反動，伴侶宜容忍對方有叛逆的出口，畢竟這是對方展開真面目的過程。
水瓶座 1/21~2/18
愛情運勢★★
單身水瓶可以感受桃花星迴正之後，財務花費已停損，內心裡某種價值已平衡，不再需要購物或外在物質的填補；有伴水瓶和伴侶都能活到老學到老，學習精神可嘉，因為學習，你們的外表與能量都顯得年輕與活潑。
雙魚座 2/19~3/20
愛情運勢★★★
單身雙魚感知到情路也許波折難免，惟只有捕風捉影並不是愛，走出迷霧清出空間才有尋得真愛的可能；有伴雙魚可能從網路或新科技得到創意靈感，循序漸進地開創將一掃低迷，伴侶也能減少擔心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 星期專訪》NCC主委詹婷怡︰無線電視台做不好 擬收回
- 美副總統訪南韓 北韓試射飛彈
- 沒下雨也淹 北橫公路交安遭疑
- 《謠言終結站》止汗劑會致癌?! 沒有科學實證
- 澎湖虎井避邊緣化 推婚紗跳島美食遊
- ＜品牌故事＞醫療品牌門檻高 器材少量多樣
- 中職》擺脫開季低潮 周思齊轟回手感
- 您玩的夾娃娃機合法嗎？ 型號、地點差很大
- 傳六輕執照展延已定 環團籲「給雲林一條生路」
- 東南亞領隊導遊證照班 暨大開訓
- 敘逃難車隊遇襲 至少126死
- 志忠抓志忠 3天抓2個
- 浪漫日月潭 老外搭纜車求婚
- 自由廣場》先降機車售價 再汰換二行程
- 醫師：二手、三手菸 危害都很大
- 竇靖童冒出分身 同父異母妹激似
- 中國子母船撈過界 專抓高經濟魚
- 10家飯店聯盟 與暨大產學合作
- 改造二林農會不戀棧 蔡詩傑︰我將再起
- LPGA》連52洞無柏忌 克兒逆轉封后
- 《愛肝加油站》C肝治療成功 抗體仍呈陽性很常見
- 不爽被碎念 醉男打死老父
- 爭取前瞻不力? 柯P：市府效能「吃不下去」
- 中國人士 張向忠跳機 我擬暫留置不庇護
- 哈台風「催生」 日韓留學生穩定攀升
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No ceremony for Japan office in Taipei renaming
- 《中日對照讀新聞》別府「湯～園地」に寄付3千万円 温泉射的列車も今夏実現へ－別府「湯樂園」募得3000萬圓溫泉打靶列車今夏也將登場
- 《台北筆記》市長發言應減少不經大腦
- 以牙換眼 72歲盲翁重見光明
- 嘉南大圳之父 八田與一雕像 驚遭斷頭
- 走過三世紀 117歲人瑞辭世
- 中職》打序微調奏效 中信首局轟轟轟
- 駐點犬貓絕育 外埔七天結紮上百隻
- 《華府觀察》川普的外交髮夾彎
- NBA季後賽 巫師擊落老鷹贏得開門紅
- 弱勢母女住破屋 多個工會助修繕
- 德國豪門品牌 當家中型旅行車-1
- 媽用衣架暴打 2歲男娃命危
標題：維納斯的呢喃（4／17～4／23）
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email