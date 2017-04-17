〈愛情黨羽〉先生 你的思念破表了
文／黃逸風
一位朋友要回美國了，我們一群朋友為她餞行。所謂一群人，其實只有四個，三個女生，外加一個男生，就是我。
我們先吃火鍋，然後轉往一家日式居酒屋，喝酒聊天。
這家居酒屋很特殊，不像一般擁擠的日式居酒屋，反而像Lounge Bar。有大大的沙發椅，整個人陷在裡面很舒服。裝潢豪華，空間寬敞。而且今天沒甚麼人，很安靜很棒的感覺。我們誤闖誤撞，撞進了這家奇特的店。
四個人中，我的酒量最差。我們先點了一瓶紅酒，結果我只喝一杯就快要醉了，發表了一堆醉言醉語，從分析男女在擇偶與行為上的差異，談到愛因斯坦的時空穿梭理論，還可以套到光怪陸離的社會現象，最後還扯到食物好不好吃，真是亂七八糟。如果不是朋友阻止，我還打算當場寫一篇論文，發表到國際期刊。
我的這些女生朋友，總是喜歡聊感情的事情，除了最近感情，還特別喜歡追究過去，例如：「你最愛誰？」「最想念誰？」「誰對你最好？」「你最遺憾哪一位？」「為甚麼？為甚麼？為甚麼？」一直追根究柢，沒完沒了。
面對三位女生的攻勢，我完全招架不住。只好醉言醉語，亂七八糟回答一通。然後，我的感性突然潰堤湧出，接掌了我的中樞神經，駕馭我的腦袋了。我開始陷入一個古老的回憶，被他們從我腦袋深層裡面挖掘出來的一段陳舊回憶，邊醉邊回憶。
她們繼續呱啦呱啦地聊其他八卦，我則進入一種把思念跟酒醉混在一起的奇妙化學狀態，腦袋好像被倒進了一整瓶酒，酒在腦子裡搖搖晃晃，思念則往我腦袋丟入一顆很強的藥，然後開始慢慢融化與擴散。這顆藥完全溶入了酒裡，充滿了整個腦袋，最後，我的腦袋全部都是思念的味道了。
我就坐在那，全身棄守，任思念徹底瘋狂瀰漫，甚至滿溢出我的腦袋。我拿起筆，把原本要寫的論文，改寫成一篇篇的詩章，思念飛舞翩翩的美麗詩章。
我想，如果這時我去做酒測，警察先生應該會說：「嗯，你的酒測有過。但是先生，你的思念破表了喔…」
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