〈吉娜兒的人生食堂〉龍舌蘭酒：在未失控前 趕快停止

2017-04-17

圖文／吉娜兒

那個男人看她的眼神，像是能夠穿透她的衣服、肉體，直接看穿她的心思。用那樣的眼神看著她，如果沒有這麼大聲的音樂，她覺得所有人一定都可以聽見她心跳的聲音，那樣狂亂奔放、肆無忌憚。那個男人大概真能看透她的心思，一點一點的言語試探，若有似無的肢體觸碰，配合音樂摟著她的腰……所有俗套老招全數出籠，而她也沒有怎麼抗拒。

「在還沒失控之前，必須趕快停止！」心裡有個聲音不斷地對自己呼喊，她沒有理會，過量的酒精加上閃爍的燈光、震耳的音樂，她根本就無法思考任何事情，更別說要控制甚麼了。男人的雙手環抱她柔軟的腰，她的呼吸愈來愈急促，男人的唇就快貼上她的，就在這時候，放在牛仔褲口袋裡的手機震動了，她立刻縮回身體，從男人手中掙脫。

她衝進洗手間，「啪」一聲關上門，嚇到正在補妝的女人，那女人不屑地瞄她一眼，繼續塗抹著紅酒色的口紅，然後蹬著七吋高跟鞋扭著腰離開。忽然一陣暈眩衝向腦門，她雙手撐著洗手台閉上眼睛，等到感覺好了一點之後，她打開水龍頭用力往臉頰拍水，想讓自己清醒點。

龍舌蘭酒的後勁讓她很不舒服，掏出手機，她看到男友傳來的訊息預覽：「是我的錯，對不起，很晚了，快點回…」沒等看完，就忍不住大哭了。她覺得剛才真是愚蠢至極，現在只想打電話給等她回家的男友，說她要回去了，然後忘記剛才發生的一切。