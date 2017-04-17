〈愛瘋迷〉無端幻戀 一場空

2017-04-17

文／劉凱西

筱燕最近特別熱衷於愛情宿命論，她認為戀人之所以會相戀，都是因為冥冥中自有安排，兩個不相識的人才能有所交集、牽扯

渴愛女郎想太多 腦補宿命的戀人

筱燕會這樣相信，無非希望她所期盼的一切，能有機會成真。約莫一年前，「傑克」的名字就不停地出現在她周遭。傑克是另一家分公司的經理，剛上任就很受到矚目，筱燕常在總公司的大會上聽到主管們提起他的名字，就連自己的直屬主管都跟筱燕說：「傑克跟妳的作風有點像，有機會或許可以合作，說不定會挺合拍的！」雖然主管說的是工作上的合作，但整段話聽起來，怎麼都像要給他們倆作媒似的。

傑克似乎性格相當外向，有一次約了一堆同事，打算租一輛遊覽車一起出遊。這個計畫從分公司傳回總公司，總公司的幾個女孩也加入了出遊的行列，其中一位就是筱燕的朋友安妮。安妮把這消息告訴了筱燕，也許因為這活動是傑克主辦的，讓她興趣大增，想都沒想就答應參加了。然而出遊前幾天，傑克卻告訴安妮他少訂了一間房，只好請最後報名的筱燕退出，並且替他轉達歉意，說自己一定會請她吃飯賠罪。由於事出無奈，筱燕生氣也沒辦法，但她卻把傑克說要請她吃飯這件事牢記在心，事實上，她對傑克比對那頓飯的興趣還來得大。

素昧平生卻念茲在茲 懷疑自己愛上陌生男

筱燕雖然沒見過傑克，他的名字卻在她生命中無孔不入。她終於忍不住點進了公司員工資料庫探探傑克的底細，可惜裡面沒有太詳實的介紹，反而當安妮在自己臉書上貼出這次出遊的照片，筱燕才看清了傑克的模樣，並且透過留言猜測他的個性。筱燕突然警覺到，自己在工作場域以外，居然也想著這個素昧平生的男人。她開始害怕了起來，她根本可以完全忽略傑克，她從來不是吹捧造神的跟風追隨者呀！

不過，想歸想，但老天爺似乎刻意替傑克做了好幾枝箭射向筱燕，強迫她非得把注意力轉移到他身上不可。筱燕討厭這種感覺，把心思放在一個根本不認識的男人身上，她害怕自己開始對他有所期待，甚至到最後會莫名其妙地愛上這個男人。

安妮出遊回來之後，就不停地傑克東、傑克西地一直講。「我看妳是愛上傑克了吧？」筱燕有點沒好氣地酸安妮，內心卻微微顫抖，因為她問安妮的同時，彷彿也在問內心深處的自己。

編造愛情宿命神話 認為兩人命中註定

傑克承諾的那頓飯始終沒有請成過，倒是安妮常跟筱燕說：「傑克說他最近太忙了，有空一定要跟妳認識一下、吃個飯，好好跟妳表達一下歉意。」這話聽久了，筱燕都不知道這到底是安妮編的，還是傑克真的這樣說，但心裡面一把火點燃，就很難熄滅。筱燕對傑克還存著一絲絲的希望，她開始為自己編造愛情宿命論，單方面地認為傑克跟她之間肯定有甚麼命定的關連，才會讓他不停地出現在自己的生命中，在他們真正認識之前，老天就強迫自己必須注意到他。筱燕熱切地期待著兩人相見之後，會擦出甚麼樣的火花，就像電影最後一幕，當謎底終於揭曉，他們倆就會從此過著幸福快樂的日子。

平淡平凡首相見 戳破愛情幻想泡泡

總公司大會即將展開，筱燕得知傑克會來總公司開會。「這樣我就終於可以介紹你們認識了！」安妮這樣跟她說，而她也這麼期待著。大會那天，筱燕一直觀察著傑克，但他們倆真正相遇，卻是在開了一整天會之後的茶水間。傑克與筱燕擦身而過，安妮則趁機介紹他們倆認識。

期待已久的相遇，終於在平凡的茶水間裡發生！只是，事情並非如筱燕所想那樣有甚麼驚天動地的相遇，而只是像同事間那樣尋常的寒暄、握手，如此平凡。那頓說要請的飯、那些像是天聽般不停傳來的訊息，在那一刻全部化為烏有，證明了筱燕的期待全是自己的胡思亂想。

筱燕有點生氣，說是氣傑克根本沒誠意，但內心更氣自己像是個期待白馬王子的蠢女孩。至於所謂的愛情宿命論到底存不存在？其實，一對戀人會認識，大多都是透過學校、職場上的共事，或是親友的介紹認識，那種「命中註定遇見你」的愛情，真的只存在於電影裡。