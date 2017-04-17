【藝文短訊】台中文學獎 徵件開始
2017-04-17
由台中市政府主辦的「2017第六屆台中文學獎」，即日起開始徵件，主題為「探索文字的溫度」，徵文類別包括小說、散文、新詩、童話、青少年散文類、母語歌詩類。另有文學貢獻獎，將頒予設籍台中的資深作家，歡迎機關團體或以個人名義推薦報名。截稿日為7月14日，郵戳為憑。詳情可上網：taichung-literature-award.tw。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 星期專訪》NCC主委詹婷怡︰無線電視台做不好 擬收回
- 美副總統訪南韓 北韓試射飛彈
- 沒下雨也淹 北橫公路交安遭疑
- 《謠言終結站》止汗劑會致癌?! 沒有科學實證
- 澎湖虎井避邊緣化 推婚紗跳島美食遊
- ＜品牌故事＞醫療品牌門檻高 器材少量多樣
- 中職》擺脫開季低潮 周思齊轟回手感
- 您玩的夾娃娃機合法嗎？ 型號、地點差很大
- 傳六輕執照展延已定 環團籲「給雲林一條生路」
- 東南亞領隊導遊證照班 暨大開訓
- 敘逃難車隊遇襲 至少126死
- 志忠抓志忠 3天抓2個
- 浪漫日月潭 老外搭纜車求婚
- 自由廣場》先降機車售價 再汰換二行程
- 醫師：二手、三手菸 危害都很大
- 竇靖童冒出分身 同父異母妹激似
- 中國子母船撈過界 專抓高經濟魚
- 10家飯店聯盟 與暨大產學合作
- 改造二林農會不戀棧 蔡詩傑︰我將再起
- LPGA》連52洞無柏忌 克兒逆轉封后
- 《愛肝加油站》C肝治療成功 抗體仍呈陽性很常見
- 不爽被碎念 醉男打死老父
- 爭取前瞻不力? 柯P：市府效能「吃不下去」
- 中國人士 張向忠跳機 我擬暫留置不庇護
- 哈台風「催生」 日韓留學生穩定攀升
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No ceremony for Japan office in Taipei renaming
- 《中日對照讀新聞》別府「湯～園地」に寄付3千万円 温泉射的列車も今夏実現へ－別府「湯樂園」募得3000萬圓溫泉打靶列車今夏也將登場
- 《台北筆記》市長發言應減少不經大腦
- 以牙換眼 72歲盲翁重見光明
- 嘉南大圳之父 八田與一雕像 驚遭斷頭
- 走過三世紀 117歲人瑞辭世
- 中職》打序微調奏效 中信首局轟轟轟
- 駐點犬貓絕育 外埔七天結紮上百隻
- 《華府觀察》川普的外交髮夾彎
- NBA季後賽 巫師擊落老鷹贏得開門紅
- 弱勢母女住破屋 多個工會助修繕
- 德國豪門品牌 當家中型旅行車-1
- 媽用衣架暴打 2歲男娃命危
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：【藝文短訊】台中文學獎 徵件開始
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分