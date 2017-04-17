【藝文短訊】台中文學獎 徵件開始

2017-04-17

由台中市政府主辦的「2017第六屆台中文學獎」，即日起開始徵件，主題為「探索文字的溫度」，徵文類別包括小說、散文、新詩、童話、青少年散文類、母語歌詩類。另有文學貢獻獎，將頒予設籍台中的資深作家，歡迎機關團體或以個人名義推薦報名。截稿日為7月14日，郵戳為憑。詳情可上網：taichung-literature-award.tw。