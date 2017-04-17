【愛讀書】 《充滿瓷器的時代》

2017-04-17

畢飛宇著，九歌出版社

繼以城市為主場景描摹的《大雨如注》，畢飛宇（1964-）短篇小說集再以《充滿瓷器的時代》接續，景色來到鄉村，以兒童、女性、異鄉人為主軸刻畫，在斷橋鎮、臭鎮、秣陵鎮等地造景，人物的土氣活力，蠻狠、貪婪、樸直、淳善在筆下活靈活現鋪展，女性角色又在他的安排下成為關鍵：排成一列的村民，等待善妝的女子為自己換上新顏色；失去母親的男孩，從鄰人惠嫂身上尋回對母愛的寄託；綽約多姿的展玉蓉，指尖眉眼顧盼，散發引誘氣味；棉桃與僧人水印，在出家與還俗之間進退……作者用瓷器、豆腐等薄脆易碎之物形容女性，靈動姿彩活躍紙上，然卻又不僅寫活人物，除了回歸人性基本面，更以充滿隱喻符號帶點鄉野傳奇的魔幻感，將歷史哲學思索埋入情節，試圖以小說點出個人、時代與歷史的座標。（茹葉）