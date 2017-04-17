| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

【愛讀書】 《充滿瓷器的時代》

2017-04-17

畢飛宇著，九歌出版社

繼以城市為主場景描摹的《大雨如注》，畢飛宇（1964-）短篇小說集再以《充滿瓷器的時代》接續，景色來到鄉村，以兒童、女性、異鄉人為主軸刻畫，在斷橋鎮、臭鎮、秣陵鎮等地造景，人物的土氣活力，蠻狠、貪婪、樸直、淳善在筆下活靈活現鋪展，女性角色又在他的安排下成為關鍵：排成一列的村民，等待善妝的女子為自己換上新顏色；失去母親的男孩，從鄰人惠嫂身上尋回對母愛的寄託；綽約多姿的展玉蓉，指尖眉眼顧盼，散發引誘氣味；棉桃與僧人水印，在出家與還俗之間進退……作者用瓷器、豆腐等薄脆易碎之物形容女性，靈動姿彩活躍紙上，然卻又不僅寫活人物，除了回歸人性基本面，更以充滿隱喻符號帶點鄉野傳奇的魔幻感，將歷史哲學思索埋入情節，試圖以小說點出個人、時代與歷史的座標。（茹葉）

廣告
  • 《充滿瓷器的時代》

    《充滿瓷器的時代》

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：【愛讀書】 《充滿瓷器的時代》


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.