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陳克華／從中間讀起

2017-04-17

◎陳克華

像是一本書從中間讀起

每一天

我都會從某個街角開始

讀起──

重新認識街道的名稱和街邊的小販

汽車的種類和餐廳的菜色

認過市招的文字後

站在櫥窗前喃喃讀出聲音：

打折。的最後。一天。……

也許夜晚來臨前

我已經讀完完整的一段

進入下一個章節。也許

也許，有個路人打斷我，他說著

另一本書中的話：

土星環正切割著地球……

或是：你母親將在下一個段落

遇見她前世的情人，生下你

在一場流經家鄉的洪水中──

然後我就睡著了。睡在某個句子

和下個句子之間

某些字辭在我胃裡發酵

有些在我脊椎和膀胱之間

膨脹，或長出刺來

有時一個不時出沒我夢中的老人

會一邊抹去他的五官一邊為我

翻開下一頁。但

我醒來總是醒在

似乎隨意打開的一頁──

在讀過和遺忘和不曾讀過之間

的某一頁，像陳舊的城市

今天突然有了全新的地圖

我決意走全然不同的路徑回家

我期待遇見一個路人

在他認出我之前我先認出他

但臉上又都保持著禮貌的冷漠

各自微微放慢了腳步

彷彿幾乎看完一部電影才想起

原來已經看過了──我

從中間讀起

並對他完全保密

不肯透露一絲結局。

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