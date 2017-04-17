展現獨一無二光采─世界知名地標巡禮
記者莊士賢／專題報導．攝影
全球許多國家、城市皆有其代表性的地標、建築或是標誌，這些地標也讓許多人就算未走訪當地，但看到這些眼熟的地標，隨即知曉是哪個國家或城市，以下一些地標，不妨猜猜看是位於何處？
〈美國紐約〉自由女神像
落成於1880年代、聳立在紐約港自由島上的自由女神像，身著羅馬風格長袍、頭戴皇冠，一手高舉火炬，一手持冊子，冊子上標示著美國獨立宣言簽署的日期意喻自由，女神腳下斷裂的鎖鏈也是象徵自由。自由女神多年來是紐約代表地標，看到她就知道自己身在美國知名大都會紐約！
〈英國倫敦〉大鵬鐘
座落倫敦泰晤士河畔的大鵬鐘，優美外型及鐘聲是許多人腦中的倫敦代表印象。
建立於19世紀的大鵬鐘是國會大廈鐘樓的報時鐘，鐘樓外觀呈四方柱型且四面有鐘，其中以大鵬鐘規模最大，也是英國最大的鐘。大鵬鐘多年來不停歇報時，聽其噹噹鐘聲，英倫Fu十足！
〈法國巴黎〉艾菲爾鐵塔
相信很多人雖未遊訪過巴黎，但對巴黎的代表性建築物艾菲爾鐵塔並不感陌生。
塔高約300公尺的艾菲爾鐵塔堪稱巴黎最高建築，高聳壯觀的鏤空、鋼鐵結構及獨特外型引人矚目，登上鐵塔居高俯瞰是觀景好地點，可將花都巴黎景致盡納眼中。
〈義大利羅馬〉羅馬競技場
位在羅馬市中心的羅馬競技場，是古羅馬時期規模最大的橢圓形競技場，也是羅馬建築的代表之一。
競技場外部結構有3層環形，每層有數十個拱形洞口，內部除了中央表演區之外，還有呈階梯狀的環形階梯座位，中央表演區的下方有許多通道，以利表演的鬥獸、動物、鬥士通行進入表演區。
〈西班牙巴塞隆納〉聖家堂教堂
拜知名建築師高第的建築傑作所賜，巴塞隆納享有建築城市美名，高第在巴塞隆納所設計的諸多建築作品中，聖家堂可說是最傑出的作品。
自1880年代開始建造，至今尚未完工的聖家堂，獨樹一格的教堂外觀設計及環繞教堂的多座高塔，展現強烈的特色風格，也予人獨特視覺饗宴。由於聖家堂目前尚未完工，教人不由得好奇它完工時會是何種樣貌？
〈丹麥哥本哈根〉美人魚雕像
縈繞童話色彩的美人魚雕像，看見她同時也聯想到丹麥童話大師安徒生和他膾炙人口的童話故事。
位在哥本哈根港邊岩石上的美人魚雕像並不大，高度約1公尺多，美人魚坐在岩石上怡然望向大海，令人不禁猜想：她是否在想念海中的親人及海底世界生活？
〈土耳其伊斯坦堡〉藍色清真寺
伊斯坦堡的藍色清真寺，是土耳其具代表性的清真寺，清真寺內部運用眾多磁磚及彩色玻璃打造，當陽光透過玻璃窗照耀進來呈現美麗藍色調，藍色清真寺之名不脛而走。
藍色清真寺有6座喚拜塔，相較於一般清真寺大多是4座喚拜塔，展現其獨特性。
〈澳洲雪梨〉歌劇院
獨特風帆造型的雪梨歌劇院，極具特色的建築外觀讓人一眼即認出它，對雪梨而言它也是辨識度高的城市標誌。雪梨歌劇院同時也是全球聞名的藝文表演中心，內部涵蓋多個表演廳提供歌劇、音樂等藝文活動表演。雪梨歌劇院座落在雪梨港，歌劇院與著名的雪梨港灣大橋交織構成的美景畫面，更是讓大家猛按相機快門。
〈日本東京〉晴空塔
高度達634公尺的東京晴空塔，完工以來儼然成為東京新地標，它也被金氏世界記錄認定為世界最高的塔，是全球最高的獨立式電波塔。
晴空塔設計融合傳統與現代，塔身色彩以白色為基調再融合少許青色，塔內設有2處觀景台，可由不同高度鳥瞰東京景致。
〈新加坡〉魚尾獅
半魚半獅的魚尾獅是新加坡代表標誌，位在魚尾獅公園的魚尾獅雕像是人氣景點，高逾8公尺的魚尾獅口中不斷噴出水柱，是遊客拍照熱門點。據說魚尾獅的魚身象徵新加坡為海濱城鎮，獅頭代表新加坡在早期馬來語中的「獅城」語意。
〈印度邦阿格拉〉泰姬瑪哈陵
提及印度高知名度的建築，泰姬瑪哈陵名列前茅，它是沙迦罕皇帝為紀念其第二任妻子所建的陵墓。
以白色大理石為主要建材所興建的泰姬瑪哈陵，不同時段的光線照耀下所展現的色彩也不盡相同，帶來絕佳視覺美感，整體建築群的裝飾雕刻亦是美侖美奐，讓人看了嘖嘖稱讚。
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標題：展現獨一無二光采─世界知名地標巡禮
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