〈上班族夜未眠〉工作努力是必須 但也要適時休息

2017-04-17

文／黃品博

與當年要好的國小同學吃飯，一進飯館看她氣色不錯，便利用聊天打聽她的消息。本來看她神清氣爽，卻反倒跟我訴苦說上班的辛苦。在我打聽之下，原來他因為上班太勞累導致甲狀腺發炎，在聊天的過程中，他指喉嚨正中央的手術刀痕給我看。我覺得正是該鼓勵她離職休息的時候，人生還很長，不要那麼賣命。我看見她的手有著一點一點的痕跡，她跟我說那個是免疫系統失調。我又鼓勵她別這麼衝動去做事。

就我個人而言，我沒有什麼事蹟可以說，但我卻從來沒有閒著的時候。我從以前就告訴自己三件事：一、沒有人會管你是否失敗或成功，你自己想試就去試，要失敗就失敗吧，反正不差這一次了。二、我不要最好，我只求把該做的事情做完，事情都一樣，做完最重要。三、喜歡做的事情先排第一，除了喜歡的事外，沒有什麼事是重要的。

我把這三個公式套到我人生所有事情上面，到目前可真是愈活愈好，而且我從不閒著。我打從一出生就覺得我不是賣命的料，我反倒鼓勵自己多訓練自己的大腦。現在想想，真的是選對技能了。有一些經驗後，就該學會自己掌控自己的命運。

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