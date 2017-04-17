〈跟同事吵架了？！〉化干戈為玉帛 與同事創佳績

2017-04-17

文／herpes

國際電子展是公司的年度盛事，所有公司都想趁此機會展示新品，努力接單衝業績，公司上下求好心切，為了此展忙得焦頭爛額。距離展期不到三天，業務部同事kiki突然跑進設計部大喊：「目錄怎麼會少了三個新品？」「怎麼會少？我按照你給的產品檔案設計，送印前也讓你校稿過呀！」「怎麼可能，我的檔案裡肯定有新品。」「真的沒有，你自己看看信件！」情緒緊繃的我們各自堅持己見愈講愈大聲，辦公室彌漫濃郁的火藥味，同事們趕緊出來緩頰，確認兩邊的信件內容──原來新品檔案太大未成功寄出，我沒收到更新後的新檔案，向來緊張出名的kiki慌張失措哭喊怎麼辦？被誤會的我氣沖沖地對她說：「你自己看著辦！」氣氛降到冰點，她默默回到自己的座位，我收拾自己僨張的情緒，和設計部同事們立馬趕工畫製新品目錄，請印刷廠商急件印製，展覽當日，起了個大早到印刷廠提領剛印好熱騰騰的目錄，馬不停蹄趕在開幕前抵達展覽現場，順利解決此次危機。連日展覽結束後，kiki傳了封訊息道歉並想請我吃飯，酒過三巡後，我們拋開面子互相道歉，舉杯忘了彼此的不愉快，之後，我們變成無話不談的好朋友。那一年展覽，業務部同事也為公司創下前所未有的佳績。

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