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〈上班族甘芭茶〉如果你是內向的人

2017-04-17

文／凡客

個性內向的人，在找工作時，往往會碰到較多的挫折，這是因為這類型的人，較不擅於處理人際關係，公司會擔心，他們進來之後，是否能和同事保持良好的互動。但如果你真的就是內向的人，是否就代表，無法在職場有所發揮呢？

內向擺在對的位子 也是一種實力

內向不一定會是事業發展的障礙，重點在於，你能否將自己擺在最適合的位置。事實上，很多工作未必都是由外向、活潑的人來擔任，像是研發、工程師等職位，需要非常高的專業性，所面對的專門事項，會比人際關係更多，這就非常適合內向的人勝任，他們不用花時間去做社交活動、交際應酬，只要把手上負責的環節做好就可以。當你求職時，不妨思考這個方向，強調自己的專業才能，足以勝任這項職位，讓老闆看見你的特質，那麼，性格內向就不會變成你的困擾，而是利多的特質。

內向不是封閉 保持距離與世界聯繫

值得注意的是，內向並不等於封閉，也不等於要和整個世界隔離，和同事保持適度的互動，仍然是必要的。雖然你在公司裡，無法像那些外向開朗的同事，可以風趣幽默，不斷製造笑料，成為大家矚目的焦點，但是，你還是可以加入大家，負責當專門發笑、鼓掌的聽眾。換言之，你可以試著融入公司的生活，和同事一同去吃飯、出遊，在工作上，主動伸出援手，給予他們協助，即使你表達能力不佳，但同事必定會感受到你的用心，以及你的存在感，你不會變成透明人，也不會像雞肋那樣可有可無。

詩仙李白曾說：「天生我材必有用。」如果你妥善發揮本身的特質，就算是個性內向，依舊能有一片自己的蔚藍天空。

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  • 圖／顏寧儀

    圖／顏寧儀

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