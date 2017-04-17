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2017台灣文博會 週三起跑

2017-04-17

以「我們在文化裡爆炸」為題的2017台灣文博會於19至23日舉行，匯聚18國超過600個參展單位，分別在華山文創園區、松山文創園區、花博公園展出「工藝」、「設計」、「授權」領域文創內容，並舉行多場國際論壇。三度擔任文博會大使的黃子佼（後排右2）在展前記者會上帶領小朋友一起做健康操，展現創意與活力，文化部預估3天展期將吸引逾20萬參觀人次，詳細資訊見https://creativexpo.tw/

（文：記者楊明怡）

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  • （圖：記者林曉雲）

    （圖：記者林曉雲）

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