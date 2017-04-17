悠遊彩墨 鄭善禧個展說幸福

2017-04-17

〔記者楊明怡／台北報導〕《鄭善禧的彩墨世界邀請展》前日開幕，場面盛大，向來幽默的鄭善禧打趣，請大家不必急在開展第一天來，「展覽到6月，隨時可以光臨。」

鄭善禧笑稱，感謝中正紀念堂管理處邀請，因為多年未辦大型個展加上已85歲，所以拚命跟大家分享作品。邀請展展出12生肖版畫、文人畫、寫生、書法等不同主題作品200餘件，其中約3分之一是近作，豐沛創作能量令人敬佩，也呼應他感言：「我覺得很幸福，因為我始終喜歡畫畫。」

1932年生於福建省龍溪縣的鄭善禧，18歲輾轉來台並在此成家立業，近年他數次往返金門、馬祖寫生，展覽也以多幅以此為題的畫作，道出雖然「長駐亦故鄉」，仍不時湧現的「流寓數十年，終是歸不去」的感慨。

畫家的情懷，在占展覽極大比重的金門馬祖系列中躍然紙上，化成一個個或蹲、或站、或坐的眺望大海背影，不同一般自溺的煽情手法，鄭善禧或用重彩淡去蒼涼，或加入如畫作〈隔海相望，和樂共榮〉中黑白相間的狗兒，把少小離家、老不能回的感觸，轉化為「追憶當年烽火漫天，今日來此怡情玩賞」的悠然自適。

《鄭善禧的彩墨世界邀請展》即日起展至6月11日。