傳承戲曲藝術 魏海敏前進校園
2017-04-17
〔記者楊媛婷／台北報導〕從勸諫霸王的虞姬，再到嫵媚華豔的楊貴妃，還有英氣逼人的穆桂英，梅派傳人、京劇藝術家魏海敏被譽為「一人千面」，每每粉墨登台，皆讓戲迷見識到京劇的精粹與藝術之美。受中國信託文教基金會之邀，魏海敏週末將在台北舉行清唱會，還要帶戲曲前進校園、傳承京劇藝術。
身為梅派台灣傳人的魏海敏，自詡為京劇推銷員，她回憶恩師梅葆玖（梅蘭芳之子）在過世的前一天仍到處演講、推廣戲曲，「我絕對要傳承這樣的精神，將戲曲深厚的文化底蘊，講給全世界聽。」魏海敏說，現在年輕人接觸京劇的機會少，她感謝中信文教基金會安排講座，將傳統戲曲送進校園，往下一代扎根；基金會董事長馮寄台則表示，這次與魏海敏合作，希望能培養更多傳統戲曲的觀眾，也讓年輕世代認識京劇藝術的豐富內涵，「要年輕人不只追韓劇，也要追京劇。」
1991年兩岸開放不久，魏海敏赴中國北京拜師梅葆玖，她對恩師的親切印象深刻，那時她在飯局上向恩師請教《霸王別姬》的舞劍技巧，「梅葆玖老師立刻拿起筷子舞動說戲，毫不藏私的作風讓人感動。」魏海敏指出，觀賞京劇藝術，就能感受蘊含中國文化的色彩運用、歷史、詩詞、音樂的奧妙，傳承文化中的價值觀與審美觀，透過聆賞能理解傳統文化的來龍去脈。
「在梅邊．九歌」清唱會台北售票場將於4月21日在松菸誠品表演廳演出，4月22日為企業包場。
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