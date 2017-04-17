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三大巨擘領軍 展貝多芬新章

2017-04-17

〔記者楊媛婷／台北報導〕在牛耳藝術的力邀下，鋼琴大師布赫賓德6月首度在台演出貝多芬的5大鋼琴協奏曲；即將接任柏林愛樂總監的指揮佩特連科，9月首率巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團來台，其中一場為貝多芬之夜；當紅指揮杜達美於10月接力，首度來台展開貝多芬9大交響曲演出。巨擘接連訪台，不少古典樂迷興奮期待。

貝多芬的每個音符都蘊含強勁的生命力，樂章則傳遞樂聖的哲學觀，貝多芬的音樂是許多古典樂迷聆賞音樂會的首選。被譽為貝多芬鋼琴權威的布赫賓德，將演出兼指揮貝多芬的5首鋼琴協奏曲，6月8日布赫賓德與北市交在新竹文化局演藝廳演出《第1號》與《第5號》鋼琴協奏曲；6月10日下午與北市交在台北國家音樂廳演出貝多芬《第2號》、《第4號》、《第3號》鋼琴協奏曲，台北場晚上演出貝多芬《第1號》、《第5號》鋼琴協奏曲；6月11、12日布赫賓德則和高市交在高雄至德堂演出，首天曲目為貝多芬《第2號》、《第4號》以及《第3號》鋼琴協奏曲；第2天則為貝多芬《第1號》及《第5號》鋼琴協奏曲。

將於2018接任柏林愛樂音樂總監的佩特連科，9月率團帶來貝多芬之夜。實力派的佩特連科極少接受媒體訪問，都用演出與錄音傳達對音樂的看法與哲思，他率巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團巡迴亞洲，首站獨惠台灣、定在台北，貝多芬之夜將演出《第3號鋼琴協奏曲》與《第7號交響曲》，樂迷將能搶「鮮」見識佩特連科深厚指揮的功力。

更讓樂迷尖叫的還有杜達美，這位當紅炸子雞首度率委內瑞拉西蒙．玻利瓦爾交響樂團訪台，並展開貝多芬計畫，一連4天鉅獻貝多芬的9大交響曲全集，樂迷不用出國就能親炙這位名滿天下的指揮，聆賞他如何詮釋貝多芬澎湃激昂的交響曲樂章。

三大音樂巨擘布赫賓德、佩特連科、杜達美接連訪台，詳情可上牛耳藝術官網：http://www.mna.com.tw/2012/

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  • 樂壇當紅炸子雞杜達美將首度來台展開貝多芬計畫。（牛耳藝術／提供）

    樂壇當紅炸子雞杜達美將首度來台展開貝多芬計畫。（牛耳藝術／提供）

  • 即將接任柏林愛樂音樂總監的佩特連科將首度造訪台灣。（牛耳藝術／提供）

    即將接任柏林愛樂音樂總監的佩特連科將首度造訪台灣。（牛耳藝術／提供）

  • 鋼琴大師布赫賓德將首度在台演出貝多芬全本鋼琴協奏曲。（牛耳藝術／提供）

    鋼琴大師布赫賓德將首度在台演出貝多芬全本鋼琴協奏曲。（牛耳藝術／提供）

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