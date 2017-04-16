【悄悄話】回不去的時光電影院

2017-04-16

@凌遺風

有時不是為了看電影而去電影院，而是為了去電影院而看場電影。

售票員問我兩張票安排第七排中間好嗎？我跟他說我只有一個人喔。的確，來這間二輪電影院的大部分都是情侶檔或攜家帶眷，一個人看起來是孤單了點，但我用大份爆米花和大可把自己裝得一點都不寂寞，電影還在上片名和工作人員字幕時，爆米花已被嗑掉大半，大可也聽到見底的碎冰聲，接著我卻不知不覺睡著了。

依稀記得旁邊是你的肩膀當我的靠枕，髮梢末端還有你指尖的餘溫。我們跟大部分的情侶沒有什麼不同，但是甜蜜的時光卻可以略勝他們一籌，因為那時可以一張票看一整天。雖然我總在睡睡醒醒間，但你卻是最可靠，因為散場後你會告訴我所有的劇情，好像沒有浪費了電影票錢，好像我們的話題永遠不間斷。但現在片尾音樂已經響起，醒來時才發現你已經不在我身邊。

我知道我該回去google劇情了。