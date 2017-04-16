【朵朵小語】諦聽寂靜

2017-04-16

@朵朵

真正的知己是，你與他在一起時可以無話不談，也可以什麼話都不必說。

就這麼安靜地走著，背靠背坐著，因為感覺到對方的存在而微笑著。

有雲飄過，有風拂過，有鳥兒在天空，有魚群在海洋，在這個當下，萬物各有秩序。而你們在彼此身旁，也像雲像風一樣安然自在。

大自然裡充滿了寂靜的聲音，需要有情的人用心諦聽。

也只有可以一起諦聽寂靜的人，才是可以一起談心的知己。